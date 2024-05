CrowdStrike et Cloudflare annoncent un partenariat

mai 2024 par Marc Jacob

CrowdStrike et Cloudflare Inc. annoncent une expansion de leur partenariat stratégique et connectent leurs plateformes afin de renforcer la sécurité des appareils sur le réseau, d’accélérer la transformation du centre d’opérations de sécurité (Security Operations Center, SOC) et d’empêcher les violations à grande échelle. En alliant désormais Cloudflare One™, la puissante solution cloud-native de protection et de connectivité Zero Trust, au SIEM de nouvelle génération CrowdStrike Falcon® (l’une des meilleures plateformes de sécurité native de l’IA disponible sur le marché) au sein de la plateforme de cybersécurité CrowdStrike Falcon®, les deux partenaires de distribution pourront stimuler la consolidation des fournisseurs, tout en réduisant les coûts et la complexité opérationnelle pour leurs clients à travers le monde.

Les acteurs malveillants d’aujourd’hui jonglent de plus en plus rapidement avec les différents vecteurs au sein d’un paysage des menaces en pleine expansion. Les entreprises tentent de gérer un ensemble d’outils de cybersécurité et d’alertes. En conséquence, elles doivent faire face à des réseaux internes complexes, quand ils ne sont pas déjà compromis. D’après Gartner®, « Le défi est intensifié par l’arsenal croissant d’outils de sécurité conçus pour répondre de manière isolée à chaque menace particulière. Cette situation augmente la complexité liée à l’évaluation et à l’intégration de ces outils dans le cadre d’une stratégie de sécurité cohérente ». Il devient primordial pour les entreprises de tous les secteurs de disposer d’une plateforme de cybersécurité soutenue par IA qui connecte les utilisateurs en télétravail, les bureaux et les datacenters afin de faire converger les données, la sécurité et les ressources informatiques vers une automatisation des processus, de manière à empêcher les acteurs malveillants d’effectuer des mouvements latéraux et d’infiltrer plus profondément les systèmes.

CrowdStrike et Cloudflare tirent parti de leurs partenariats de distribution pour proposer une solution pleinement intégrée à leurs clients internationaux par le biais d’une API unique. La puissante combinaison des capacités de cybersécurité de la plateforme Falcon et de la protection Zero Trust de Cloudflare assure l’intégralité des fonctionnalités dont les équipes SOC ont besoin pour détecter les attaques et y répondre sur l’ensemble du réseau, des appareils, des terminaux, des clouds, des identités, des données et des applications.

Grâce à l’alliance de la connectivité cloud et du réseau d’infrastructure de Cloudflare, l’un des plus vastes et les plus interconnectés du monde (combinée à l’excellence de la plateforme de cybersécurité de CrowdStrike), les entreprises peuvent désormais bénéficier d’une visibilité sur les signaux de risque et empêcher les violations.