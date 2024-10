CrowdStrike a annoncé un partenariat stratégique avec Fortinet

octobre 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

CrowdStrike et Fortinet offrent une protection de pointe des « endpoints » au pare-feu Ce partenariat stratégique unifie la protection des endpoints AI-native à celle des pare-feux de nouvelle génération pour sécuriser les organisations à travers les réseaux, les applications et les endpoints.

CrowdStrike a annoncé un partenariat stratégique avec Fortinet pour unifier la protection des endpoints et des pare-feux. En intégrant la sécurité des terminaux basée sur l’IA de la plateforme de cybersécurité CrowdStrike Falcon® et les pare-feux de nouvelle génération FortiGate de Fortinet (NGFW), les clients et les partenaires bénéficient de la flexibilité, de la visibilité et de la sécurité

à travers les réseaux, les applications et les endpoints pour stopper les brèches.

Sécurité des terminaux et des réseaux La rapidité et la sophistication des menaces modernes [4] exigent une approche multicouches de la sécurité, intégrant des technologies de pointe pour atténuer les risques sur une surface d’attaque en expansion. Avec les outils traditionnels, les équipes de sécurité sont souvent confrontées à des défis tels qu’une visibilité limitée, une détection et une réponse retardées. Le partenariat entre CrowdStrike et Fortinet fournit une télémétrie riche à travers les endpoints et le réseau, offrant une protection et une réponse

rapides et précises aux menaces, alimentées par l’IA, tout en rationalisant les opérations de sécurité avec une vue unique et centralisée.

* La plateforme Falcon a révolutionné la cybersécurité grâce à une approche native de l’IA et de l’intelligence de l’adversaire. Le remplacement des antivirus et d’une multitude d’autres solutions ponctuelles a conduit le marché à adopter la plateforme Falcon comme norme pour le secteur pour assurer la sécurité des endpoints, parmi d’autres modules. Testée dans le cadre de multiples évaluations par des tiers, la plateforme Falcon offre une grande efficacité de protection, une scalabilité et une facilité de déploiement inégalée.

* Les NGFW FortiGate de Fortinet sont disponibles sous de multiples formes, y compris matérielles, logicielles et en tant que service. Le hardware de Fortinet utilise des ASIC exclusifs, ce qui permet d’obtenir des performances de pare-feu en moyenne 17 fois plus rapides et une

efficacité énergétique jusqu’à 90 % supérieure à celle de la concurrence. L’ajout des services de sécurité FortiGuard AI de Fortinet offre aux entreprises les meilleures performances en matière

de protection contre les menaces sur le marché actuel.

L’intégration fluide et double de CrowdStrike et de Fortinet optimise la sécurité des réseaux et des endpoints, rationalise les opérationset accélère la détection et la réponse aux menaces dans l’ensemble de l’environnement de l’entreprise. Les clients et les partenaires obtiennent des informations contextuelles sur le trafic réseau, l’activité des utilisateurs et la position des terminaux, ce qui renforce leur capacité à réduire les risques de sécurité grâce à une protection et à des réponses cohérentes et en temps réel contre les menaces les plus récentes et les plus sophistiquées.

CrowdStrike et Fortinet s’engagent conjointement à soutenir un écosystème de cybersécurité large, flexible et ouvert, offrant aux clients et aux partenaires la flexibilité nécessaire pour élaborer

une stratégie de sécurité sur mesure.

Une association de deux leaders reconnus

"L’association de deux des plus grandes entreprises de cybersécurité, chacune avec un écosystème de distribution puissant, crée une combinaison qui profite à toutes les parties impliquées", déclare Jay McBain, analyste en chef chez Canalys. "Le partenariat entre CrowdStrike et Fortinet est une victoire pour les clients, qui ont accès à un réseau multicouches et à la sécurité des endpoints, et une victoire pour les partenaires, qui ont maintenant d’autant plus d’opportunités de fournir de la valeur et de stimuler la croissance."

Plus tôt cette année, CrowdStrike a été nommé leader par le 2024 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Protection Platforms (EPP) pour la cinquième fois consécutive. CrowdStrike a été positionné le plus à droite pour l’exhaustivité de la vision et le plus haut pour sa capacité d’exécution parmi tous les fournisseurs évalués pour la deuxième fois consécutive. L’entreprise a également été récemment reconnue par “le choix des clients” dans l’étude 2024 Gartner Peer

Insights™ Voice of the Customer for Endpoint Protection Platforms.

Fortinet, qui se consacre à l’innovation de pointe en matière de pare-feu, a été reconnu 15 fois dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour les pares-feux de réseau [6] et a été nommé fournisseur Gartner Peer Insights™ Customers’ Choice pour les pare-feux de réseau cinq fois d’affilée. CrowdStrike et Fortinet estiment que cette reconnaissance de l’industrie témoigne d’un engagement commun à fournir des dispositifs avancés et des innovations en matière de

sécurité des réseaux.

"Presidio s’engage à protéger ses clients internationaux avec les solutions de cybersécurité les plus avancées au monde", a déclaré Justin Tibbs, vice-président, cybersécurité, Presidio. "Aujourd’hui,

cela se traduit par des technologies de pointe qui s’intègrent de manière transparente et qui démultiplient les capacités de chacun, ce qui permet de renforcer la boîte à outils des fournisseurs de services de sécurité. CrowdStrike et Fortinet sont les leaders reconnus dans leurs domaines respectifs, et nous sommes ravis d’offrir cette puissante combinaison de protection endpoints basés sur l’IA et de pare-feux nouvelle génération. "

"La stratégie et l’exécution des leaders de l’industrie pour stimuler l’innovation profitent aux clients et permettent d’obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité", a déclaré Daniel Bernard, Chief Business Officer, CrowdStrike. "CrowdStrike a été le pionnier d’une plateforme native en matière d’IA pour révolutionner la sécurité des endpoints - Fortinet définit la protection de pare-feux de nouvelle génération et la sécurité du réseau axée sur la performance et l’efficacité. Les clients bénéficient de notre utilisation commune, les partenaires bénéficient de notre mise sur le marché commune, et ce partenariat stratégique fait progresser de manière symbiotique les

stratégies d’expansion des deux entreprises. Nous nous réjouissons de notre collaboration avec Fortinet".

"Depuis près de 25 ans, Fortinet a établi la norme pour la convergence des réseaux et de la sécurité", a déclaré John Maddison, CMO et EVP des produits, Fortinet. "En renforçant notre partenariat avec CrowdStrike, nous nous réjouissons de poursuivre la collaboration et l’innovation en offrant à nos clients une solution commune qui résonne à l’échelle de tous les segments du marché mondial - sécurisant les entreprises du Fortune 500 aux PME, à travers les réseaux, les

applications et les endpoints."