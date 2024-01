Croissance record pour Euclyde Datacenters en 2023

janvier 2024 par Marc Jacob

Euclyde Datacenters annonce une croissance record sans précédent de 31% sur son dernier exercice et atteint les 9,8 millions d’euros de chiffre d’affaires sur un marché extrêmement concurrentiel. Ce solide développement des activités du groupe qui a récemment rejoint nLighten atteste de la pertinence de sa stratégie et de la qualité de son offre.

Depuis 2009, Euclyde Datacenters a développé et exploite un réseau de six datacenters interconnectés en France. Reconnue pour sa sécurité, sa haute disponibilité et ses infrastructures de pointe, la société crée des places de marché numérique locales pour permettre à ses clients et à ses partenaires de prospérer dans l’économie numérique.

Une dynamique de croissance soutenue

Fort de ce positionnement, l’excellence technologique ainsi qu’opérationnelle de la société a de nouveau été saluée en 2023. Cette forte traction s’explique notamment par une très sensible augmentation des capacités de production sur les sites de Lyon et de Lognes et une croissance fulgurante du taux d’occupation du datacenter de Strasbourg un an après son ouverture. Dans ce contexte, Euclyde Datacenters va lancer la construction de la tranche 2 de ce site.

La société a également fortement investi pour faire évoluer ses infrastructures et se positionne comme l’un des seuls acteurs du marché à avoir implémenté une démarche de sobriété énergétique et un système de management certifié ISO 50001 qui dote ses clients d’une visibilité concernant les émissions carbone de leur infrastructures hébergées. Enfin, l’année 2023 a été une année d’évolution et de structuration des équipes. Dans ce contexte, une dizaine de collaborateurs ont rejoint le groupe, dans des fonctions structurantes : Business Développement et la Direction Marketing et Communication par exemple.