Crayon et SMLB remportent le marché UGAP "Nuage Public" d’une valeur de 600 millions d’euros

juin 2024 par Patrick LEBRETON

Crayon et SMLB deviennent LE partenaire de confiance pour accompagner les acteurs du secteur public dans leur transition vers le Cloud

L’informatique en nuage (Cloud) sera le moteur de la transformation digitale du service public.

C’est pourquoi, depuis 2021, la France a adopté la doctrine « Cloud au Centre », qui vise à encourager l’ensemble des acteurs publics à se saisir du potentiel du Cloud afin de développer une nouvelle génération de services numériques de qualité, tout en protégeant au mieux les données des entreprises et des citoyens français. En effet, le Cloud offre un accès rapide aux infrastructures et services numériques, accélérant les projets et permettant des économies importantes. Grâce à la scalabilité, il favorise l’innovation et la création de nouveaux services pour les usagers et les agents de l’État.

Ce nouveau marché s’adresse à tous les acteurs de la sphère publique ou para-publique sur l’ensemble du territoire : l’État, les ministères, les établissements publics et collectivités territoriales.

C’est dans ce contexte que Crayon et SMLB viennent de remporter le contrat "Nuage Public" avec l’UGAP, facilitant l’accès à des services informatiques de haute qualité. Il s’agit d’un marché d’une durée de trois ans, reconductible deux fois 6 mois. Le montant du contrat représente un potentiel de 600 millions d’euros de commandes. La commercialisation des services sous le contrat UGAP "Nuage Public" débutera le 3 octobre 2024​. Le contrat vise à offrir aux bénéficiaires des solutions cloud performantes et facilement accessibles, grâce à l’expertise de Crayon et SMLB.

Un large choix de fournisseurs Cloud

Le contrat "Nuage Public" comprend un accès libre et impartial à tout le catalogue de services cloud IaaS & PaaS des principaux fournisseurs, dont d’importants « hyperscalers » américains et des fournisseurs de Cloud français et souverains adhérant aux normes strictes de protection des données fixées par l’ANSSI avec les certifications SecNumCloud : AWS, Cegedim, Clever Cloud, Cloud Temple*, Google Cloud, Microsoft Azure, NumSpot, Oracle, Orange, 3DS Outscale*, OVHcloud*, Platform.sh Scaleway, Scalingo et S3ens.

Crayon et SMLB proposent également à travers cette offre un processus d’accès simplifié et digital aux offres des fournisseurs, tout en bénéficiant d’un tarif préférentiel. De plus, l’utilisation d’un outil d’aide au choix impartial permettra une sélection personnalisée et adéquate des fournisseurs cloud respectant les contraintes de chaque projet (Traitement et Calcul, Stockage, Connectivité au réseau, IoT, IA, Machine Learning , DevOps, Base de données).