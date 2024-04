Cradlepoint lance sa solution Single Vendor Secure Access Service Edge (SASE), NetCloud SASE

avril 2024 par Marc Jacob

Cradlepoint lance sa solution Single Vendor Secure Access Service Edge (SASE), NetCloud SASE. Conçue pour les besoins des entreprises agiles, NetCloud SASE intègre le SD-WAN et la sécurité centrés sur le cellulaire dans une solution entièrement unifiée. La plateforme cloud permet aux équipes informatiques réduites de déployer de véritables réseaux Zero Trust en seulement 6 minutes.

IDC prévoit que le marché des réseaux sans fil d’entreprise 5G et 4G/LTE atteindra un chiffre d’affaires de 5,5 milliards de dollars d’ici 2027. Si cette adoption permet aux entreprises d’étendre leur portée et d’être plus proches de leurs clients pour leur fournir des services, l’afflux d’appareils connectés augmente la surface d’attaque. D’où le besoin de solutions SASE simplifiées, évolutives et spécialisées qui vont au-delà des sites fixes pour sécuriser les environnements dynamiques, tels que les sites et véhicules itinérants, la multiplication des appareils IoT et les collaborateurs qui se connectent de n’importe où.

Les éléments de conception uniques de NetCloud SASE sont notamment :

• Optimisation cellulaire : L’optimisation du réseau WAN sans fil préserve la bande passante, améliore les performances et offre une solution autonome 5G prête à être découpée en tranches (network slicing). Le SD-WAN avec liaison intelligente fournit un WAN sans perte pour les communications critiques des véhicules et des sites.

• Simplicité inégalée : Alors que de nombreux fournisseurs de SASE se sont concentrés sur l’unification de la gestion à travers de multiples produits disparates ou hétérogènes, Cradlepoint fonde NetCloud SASE sur une architecture propre, à accès unique, qui offre une plateforme, un moteur de règles et une expérience de provisionnement cohérente à travers tous les services.

• Technologie Zero Trust intégrée et non rajoutée : Associer la sécurité au processus de création du réseau pour construire une base Zero Trust qui refuse tous les accès par défaut. La solution masque également toutes les adresses IP et bloque le trafic Est-Ouest, réduisant ainsi la surface d’attaque et empêchant les mouvements latéraux, au fur et à mesure que le réseau se développe et évolue.

• Technologie d’isolation puissante pour bloquer les attaques de type « zero-day » : Offre une approche axée sur le Zero Trust en matière de sécurité du web et du courrier électronique en tirant parti de l’isolation du navigateur à distance pour isoler complètement les utilisateurs de toute activité web malveillante. Sans affecter l’expérience de navigation, la solution protège les organisations contre les attaques de phishing (même lorsque l’utilisateur clique sur le lien), protège la propriété intellectuelle contre les fuites potentielles et désarme les logiciels malveillants intégrés dans les pièces jointes.

• Sécurité robuste pour les appareils non managés : Remplaçant la pratique courante consistant à fournir un accès par navigateur sans client pour les appareils non managés, NetCloud SASE utilise une sécurité basée sur l’isolation pour cloisonner les applications de l’entreprise des appareils non managés, réduisant ainsi le risque d’infection par des logiciels malveillants.

Disponibilité

La version d’accès anticipé ou version béta de NetCloud SASE est disponible immédiatement. La disponibilité générale suivra à la fin du deuxième trimestre 2024.