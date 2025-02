Cosmian et Utimaco s’allient pour offrir une solution de sécurité

février 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

À l’avant-garde de la cryptographie, Cosmian kms protège les échanges et les données dans Microsoft 365 et Google Workspace, sécurise et indexe les grands volumes de données sur Snowflake, SQL et NoSQL. La solution garantit l’intégrité des environnements d’exécution des modèles d’IA et applique le chiffrement post-quantique avec des politiques d’accès cryptographiques avancées.

L’intégration de sa solution Cosmian kms avec les HSM d’Utimaco garantit ainsi le plus haut niveau de sécurité pour les données sensibles tout en assurant la scalabilité nécessaire pour des besoins de chiffrement massifs et instantanés.

En outre, cette solution bénéficie des certifications industrielles les plus exigeantes : Utimaco est un fabricant de HSM certifié par le BSI (Federal Office for Information Security) en Allemagne et conforme aux normes FIPS, tandis que Cosmian kms se distingue comme l’une des solutions KMS les plus performantes du marché. Cette dernière offre un chiffrement massif en temps réel, une souveraineté des données côté client, et une conformité aux normes les plus strictes aux niveaux national et international.

● Entreprises réglementées : Assurer la conformité avec les exigences obligatoires en matière de HSM.

● Opérateurs d’importance vitale (OIV) : Protéger les infrastructures critiques à l’aide de mécanismes de sécurité certifiés.

● Institutions financières : Répondre aux normes de sécurité internes et externes les plus exigeantes.