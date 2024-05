Converteo recrute Adrien Hug-Korda en tant que Directeur Digital Trust & Compliance et Data Protection Officer

mai 2024 par Marc Jacob

Converteo, cabinet de conseil data et business, annonce l’arrivée d’Adrien Hug-Korda en tant que Directeur Digital Trust & Compliance et Data Protection Officer. Au sein de Converteo, Adrien Hug-Korda et l’équipe Digital Trust & Compliance auront pour mission d’aider les clients du cabinet à mieux appréhender le cadre réglementaire des technologies numériques, de la data et de l’intelligence artificielle.

Issu d’une double formation en ingénierie informatique et en droit des données à caractère personnel, Adrien Hug-Korda débute sa carrière au sein du cabinet DPO Consulting avant de rejoindre l’agence Jellyfish, où il occupe le poste de Group Data Protection Officer pendant 5 ans. Spécialiste de la conformité des technologies innovantes, il officie depuis 2022 en tant qu’expert auprès de l’European Data Protection Board sur les thématiques de respect de la vie privée dans la publicité en ligne et de développement éthique du numérique, et enseigne le Marketing Digital à de futurs DPO à l’Université de Paris Saclay. Adrien Hug-Korda rejoint aujourd’hui Converteo en tant que Directeur Digital Trust & Compliance et Data Protection Officer, et vient renforcer le développement de Converteo sur cet enjeu majeur qu’est la conformité réglementaire à l’ère de la data et de l’intelligence artificielle.