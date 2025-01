Consumer Electronics Show (CES) 2025 : Analyses en amont de l’évènement

janvier 2025 par Thomas Husson, Vice-Président et analyste principal chez Forrester

“ L’année dernière, l’IA était déjà au cœur des annonces et des discussions au Consumer Electronic Show (CES). Il faut s’attendre à ce que l’IA devienne encore plus omniprésente et probablement surestimée, avec des lancements de téléviseurs XXL plus grands et plus lumineux, de véhicules électriques, de PC, de machines à laver et de tout ce qui peut être dit "intelligent", des lunettes aux bagues, alimentés par l’IA.

“ La seule vraie question pour un salon grand public est simple : l’IA peut-elle vraiment permettre des expériences meilleures, plus invisibles et plus immersives ? Je pense que la plupart des marques devront prouver que leurs nouveaux dispositifs d’IA sont à la hauteur de leurs prétentions. Humane AI Pin ou Rabbit R1 sont les exemples parfaits de produits high-tech qui suscitent des attentes démesurées au CES, mais qui ne se différencient que très peu dans les expériences quotidiennes des consommateurs. Il sera difficile de se démarquer, mais dans certaines catégories comme les smartphones ou les montres connectées, les grandes acteurs technologiques ont généralement leurs propres annonces et événements de lancement - comme Samsung pour son nouvel appareil phare Galaxy S25 - ce qui permet aux marques moins connues d’avoir plus facilement une chance de briller sur le CES.

“ Ne vous méprenez pas : la vitesse de l’innovation technologique s’accélère comme jamais auparavant, et nous verrons certainement de nombreux acteurs montrer comment l’IA agentique peut être utile dans de multiples technologies, comment les robots sont susceptibles d’évoluer et, plus généralement, donner un aperçu de l’avenir. L’omniprésence de la technologie dans la vie des consommateurs obligera de plus en plus les marques traditionnelles à innover plus rapidement et à prendre le pouls du paysage technologique de demain.

“ Plus que jamais, le Consumer Electronic Show sera moins axé sur le matériel et les appareils, que sur l’IA, les logiciels et les nouvelles expériences intégrées. Cependant, de la keynote de Nvidia à l’habituelle série de nouveaux processeurs, CPU et matériels graphiques, une large place sera consacrée à l’infrastructure technologique. Pour la plupart des entreprises, c’est très éloigné de leur défi quotidien : différencier les expériences des consommateurs tout en anticipant l’impact sociétal et environnemental considérable de la technologie. 28 % des 2 263 décideurs en matière d’IA que nous avons interrogés dans le cadre de l’étude Forrester’s State of AI Survey, 2024 nous ont indiqué que les problèmes de confidentialité et de sécurité des données constituaient les principaux obstacles à l’adoption de l’IA au sein de leur entreprise.

“Après un démarrage lent en 2024, nous espérons que l’accent sera davantage mis sur les technologies durables avec des start-ups innovantes mais aussi des marques plus traditionnelles - en particulier dans le domaine de la maison et des transports - mettant en avant l’efficacité énergétique et les solutions intelligentes pour l’environnement et le climat. Toutefois, ces initiatives sont beaucoup trop modestes et isolées. Le débat sur l’impact environnemental de l’IA générative ne fait que commencer. Les entreprises devront intégrer plus systématiquement les principes de responsabilité environnementale et d’économie circulaire dans la conception même de nouvelles technologies et des offres de produits.”