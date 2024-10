Console Connect lance une solution open source pour accélérer l’adoption des API dédiées à l’automatisation des réseaux

octobre 2024 par Marc Jacob

L’adaptateur d’API LSO de Console Connect, désormais accessible sur GitHub, représente une avancée majeure pour permettre aux développeurs d’unifier les solutions existantes sur le marché via l’utilisation d’API permettant l’automatisation de bout en bout de services réseaux.

Selon les recherches de MEF, plus de 160 fournisseurs de services dans le monde ont désormais engagé l’adoption des API LSO Sonata. L’adaptateur d’API LSO proposé par Console Connect permet aux fournisseurs de services de faire évoluer rapidement leurs API sans engager de développements supplémentaires ni être obligés d’établir des compromis sur les intégrations existantes.

En devenant conformes à MEF LSO, les fournisseurs de services ouvrent de nouvelles opportunités pour les interactions opérationnelles entre acheteurs et vendeurs, permettant ainsi de nouvelles sources de revenus et apportant une plus grande valeur aux clients.

On estime que le marché des API réseau pourrait générer jusqu’à 300 milliards de dollars de revenus pour les fournisseurs de services dans les domaines de la connectivité au cours des cinq à sept prochaines années.

Les API réseau telles que celles proposées par Console Connect facilitent la gestion dynamique des ressources réseau, améliorant l’inventaire, les devis et les commandes grâce à des appels d’API standardisés.

En s’intégrant à Console Connect via une API, les entreprises peuvent accéder instantanément à plus de 1 000 centres de données dans le monde entier, en s’appuyant sur une infrastructure privée et performante.

Le cadre LSO de MEF décrit les points de référence d’interface pour les API LSO nécessaires à l’automatisation des fonctions de processus métier entre partenaires de l’écosystème et des fonctions opérationnelles entre et au sein des fournisseurs de services réseau.

Console Connect est l’une des rares plateformes de Network-as-a-Service (NaaS) entièrement conforme à MEF. En plus du lancement de l’adaptateur d’API, Console Connect propose désormais une gestion de projet et un support technique pour les intégrations d’API, suivant une approche en deux phases (découverte et mise en œuvre) sans risque.

Console Connect est le sponsor Diamant de l’événement MEF GNE 2024, avec des présentations principales de Marc Halbfinger, PDG de Console Connect, et de Paul Gampe, CTO.

Console Connect organise également un programme de pré-accélération NaaS, appelé Clear Shadow, lors de l’événement, axé sur l’adoption des API LSO Sonata pour l’automatisation des BSS/OSS. Tous les membres de MEF sont invités à rejoindre le programme pour contribuer au projet open source.