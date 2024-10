Conscientisation ou sensibilisation cybersécurité ?

octobre 2024 par Michel Gérard, Président de Conscio Technologies

En France, le terme le plus fréquemment utilisé reste « sensibilisation ». C’est effectivement celui par lequel les organisations identifient les opérations qu’elles mènent pour développer une culture cybersécurité parmi les collaborateurs et à obtenir d’eux le respect de certaines bonnes pratiques. Néanmoins on rencontre de plus en plus le terme de « conscientisation », notamment en Belgique où il est régulièrement employé. Ces deux mots recouvrent-ils pour autant la même signification.

Un premier niveau de définition met en avant les spécificités suivantes :

– Sensibilisation : action de rendre sensible, attentif, réceptif à quelque chose pour laquelle on ne manifestait pas d’intérêt auparavant.

– Conscientisation : rendre conscient.

Cela ne nous avance pas vraiment.

Interrogeons ChatGPT 4 :

Quelle différence fais-tu entre conscientisation et sensibilisation ?

ChatGPT :

La conscientisation et la sensibilisation sont deux processus qui jouent un rôle important dans l’éducation et la communication sur divers enjeux sociaux, environnementaux, politiques ou personnels. Bien que ces termes soient parfois utilisés de manière interchangeable, ils ont des significations et des implications distinctes.

– Sensibilisation : Ce terme fait référence au processus par lequel les individus sont rendus conscients ou informés d’une question ou d’un problème. La sensibilisation est souvent le premier pas vers le changement, car elle vise à éveiller l’intérêt et à encourager la compréhension d’un sujet spécifique. Elle ne garantit pas un changement de comportement ou d’attitude mais est cruciale pour initier le dialogue et la réflexion.

– Conscientisation : Ce concept, popularisé par l’éducateur brésilien Paulo Freire, va au-delà de la simple prise de conscience. Il implique un processus plus profond et plus critique de compréhension des réalités sociales, politiques et économiques. La conscientisation vise à amener les individus à comprendre les structures de pouvoir et d’oppression qui affectent leur vie et leur communauté, les encourageant ainsi à agir pour transformer leur réalité. Ce terme est souvent associé à l’éducation libératrice et à l’empowerment des individus et des communautés.

En résumé, tandis que la sensibilisation vise à informer et à éveiller l’intérêt autour d’une question, la conscientisation cherche à engager les individus dans une compréhension plus profonde des causes et des structures sous-jacentes à cette question, en les poussant à la réflexion critique et à l’action pour le changement.

Et dans le domaine de la cybersécurité ?

ChatGPT :

Dans le domaine de la cybersécurité, la distinction entre sensibilisation et conscientisation revêt une importance particulière, car la nature des menaces et les comportements à adopter pour les contrer nécessitent à la fois une compréhension de base et une prise de conscience critique.

– Sensibilisation à la cybersécurité : Elle vise à informer les individus et les organisations sur les divers types de menaces en ligne (comme les logiciels malveillants, le phishing, les attaques par déni de service, etc.), les bonnes pratiques de sécurité numérique (mise à jour des logiciels, utilisation de mots de passe forts, vérification des permissions des applications, etc.), et les conséquences potentielles d’une négligence. Les programmes de sensibilisation peuvent inclure des formations, des campagnes d’information, et des alertes régulières sur les nouvelles menaces. L’objectif est d’élever le niveau de connaissances générales pour réduire les risques d’incidents de sécurité.

– Conscientisation à la cybersécurité : Ce processus va plus loin en amenant les individus et les organisations à comprendre en profondeur la dynamique et l’impact des menaces cybersécuritaires, non seulement sur leur propre sécurité mais aussi sur celle des autres et sur le fonctionnement global du cyberespace. Cela implique de reconnaître les comportements personnels et organisationnels qui peuvent augmenter les risques, de comprendre l’importance de la protection des données personnelles et professionnelles, et de réaliser comment des actions individuelles peuvent affecter la sécurité globale du réseau. La conscientisation vise à encourager une culture de la sécurité où les décisions et les actions sont prises avec une compréhension claire des implications en matière de sécurité.

Dans le contexte de la cybersécurité, la sensibilisation peut être vue comme la première étape, nécessaire mais non suffisante, pour préparer les individus à agir de manière sécuritaire en ligne. La conscientisation, quant à elle, cherche à instaurer une compréhension plus profonde et une attitude proactive face aux menaces, en soulignant l’importance de l’engagement individuel et collectif pour renforcer la sécurité informatique. (fin de réponse de ChatGPT4)

Nous avons là une explication intéressante de la distinction pouvant exister entre les deux termes. Au sens développé ici on voit bien que lorsque l’on veut obtenir un changement profond des comportements dans la durée, c’est bien de la conscientisation que nous devons parler.

La démarche de sensibilisation impliquante s’inscrit dans cette dynamique. Le collaborateur doit ainsi comprendre les implications pour lui, pour ceux qui l’entourent, pour l’organisation qui l’emploie et pour l’ensemble de la société à laquelle il appartient. Dans les démarches de durabilité à venir, cette approche sera d’autant plus cruciale à mettre en œuvre.