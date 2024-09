Confluent lance un programme OEM

septembre 2024 par Marc Jacob

Confluent, Inc annonce le lancement du programme Confluent OEM. Ce nouveau programme, destiné aux fournisseurs de services managés (MSP), fournisseurs de services cloud (CSP) et éditeurs de logiciels indépendants (ISV), facilite le lancement et l’amélioration des offres clients grâce à une plateforme complète de streaming de données pour Apache Kafka® et Apache Flink®.

Grâce à une licence mondiale pour redistribuer ou intégrer la plateforme d’entreprise de Confluent, les partenaires peuvent rapidement mettre sur le marché des produits en temps réel et des offres Kafka, tout en monétisant facilement la demande croissante pour le streaming de données avec un risque limité. Le programme fait du streaming de données une activité à marge élevée avec des conseils d’implémentation d’experts et une certification pour aider les partenaires à lancer des offres prêtes pour l’entreprise ; des conditions commerciales flexibles qui correspondent aux modes de vente des partenaires et un support technique continu pour garantir le succès à long terme des clients.

La nécessité de disposer de données en temps réel a positionné le streaming de données comme une fonctionnalité indispensable pour les entreprises. Selon ISG Software Research, « d’ici 2026, plus des trois quarts des systèmes d’information des entreprises incluront des fonctionnalités de streaming de données et le traitement des événements. » Pour répondre à ce besoin, les équipes se tournent souvent vers des technologies open source populaires comme Kafka et Flink. Cependant, construire et maintenir en condition opérationnelle des logiciels open source, surtout à grande échelle, devient rapidement coûteux et chronophage. En moyenne, la mise en œuvre de Kafka prend plus de deux ans aux entreprises pour atteindre une production globale, avec des coûts de développement de plateforme et d’exploitation dépassant des millions de dollars par an. Au fil du temps, les solutions construites avec Kafka et Flink open source consomment de plus en plus de ressources d’ingénierie, ce qui impacte la capacité d’une entreprise à se concentrer sur la différenciation et à maintenir un avantage concurrentiel.

Le programme Confluent OEM atténue les charges liées à l’auto-gestion des technologies open source tout en allant bien au-delà de Kafka et Flink. Les MSP et CSP peuvent facilement fournir une plateforme complète de streaming de données via Confluent, offrant une solution sereine pour débloquer davantage de projets clients dans l’IA, les analyses en temps réel, la modernisation des applications et plus encore. Les ISV peuvent intégrer Confluent dans leurs produits ou applications pour alimenter de manière rentable des expériences clients modernes grâce aux données en temps réel. Confluent simplifie le streaming de données en éliminant les complexités opérationnelles des déploiements open source, accélérant les délais de livraison et garantissant le succès des clients grâce à un support expert continu. Les flux de données sécurisés et gouvernés peuvent être disponibles partout où ils sont nécessaires : sur site, en périphérie et dans le cloud.

Les avantages du programme OEM incluent :

– Revue de conception et support au développement : Créez votre offre de streaming de données avec des conseils architecturaux et un support de développement pratique de l’équipe de Confluent, forte de plus d’un million d’heures de développement autour de Kafka.

– Vitesse de mise sur le marché : Accélérez le retour sur investissement avec une plateforme complète de streaming de données prête à l’emploi, incluant plus de 120 connecteurs Kafka, le traitement de flux Flink, une sécurité de niveau entreprise et des contrôles de qualité des données, ainsi qu’une surveillance basée sur le cloud.

– Certification Confluent : Lancez en toute confiance avec la preuve que votre produit ou offre de streaming de données est approuvé et soutenu par le leader de l’industrie.

– Conditions commerciales flexibles : Packagez facilement les offres destinées à vos clients avec des conditions commerciales qui correspondent à votre mode de vente.

– Support technique expert : Offrez un support Kafka et Flink assuré par des committers à votre entreprise et gérez facilement toute question ou problème client.