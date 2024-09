Confluent enrichit son offre Apache Flink

septembre 2024 par Marc Jacob

Confluent, Inc. introduit de nouvelles fonctionnalités dans Confluent Cloud pour rendre le traitement de flux et le streaming de données plus accessibles et plus sûrs. Le nouveau support de Confluent pour Table API rend Apache Flink® accessible aux développeurs Java et Python. Le réseau privé de Confluent pour Flink offre une protection de niveau entreprise pour les cas d’utilisation avec des données sensibles.

Confluent Extension for Visual Studio Code accélère le développement de cas d’utilisation en temps réel. Et Client-Side Field Level Encryption crypte les données sensibles pour une sécurité et une confidentialité renforcées.

De plus en plus d’entreprises s’appuient sur le traitement de flux pour créer des applications et des pipelines en temps réel pour divers cas d’utilisation couvrant le machine learning, la maintenance prédictive, les recommandations personnalisées et la détection des fraudes. Le traitement de flux permet aux entreprises de mélanger et d’enrichir leurs données avec des informations provenant de l’ensemble de leurs activités. Apache Flink est la norme de facto pour le traitement de flux. Cependant, de nombreuses équipes se heurtent à des obstacles avec Flink en raison de sa complexité opérationnelle, de sa difficulté à être sécurisé et de ses coûts d’infrastructure et de gestion élevés.

Le support de Confluent pour Table API étend Flink aux équipes ayant une expérience de Java ou de Python

Confluent Cloud for Apache Flink propose l’API SQL, un outil puissant et facile d’utilisation pour le traitement des flux de données. Si Flink SQL est efficace pour écrire et exécuter rapidement des requêtes, certaines équipes préfèrent des langages de programmation comme Java ou Python, qui leur permettent de mieux contrôler leurs applications et leurs données. Cela peut s’avérer particulièrement important lors du développement d’une logique d’entreprise complexe ou de tâches de traitement personnalisées.

L’ajout du support de l’API Table à Confluent Cloud for Apache Flink permet aux développeurs Java ou Python de créer facilement des applications de streaming à l’aide d’outils familiers. En prenant en charge à la fois Flink SQL et Table API, Confluent Cloud for Apache Flink permet aux développeurs de choisir le langage le mieux adapté à leurs cas d’utilisation.

La prise en charge de Table API permet aux entreprises de :

• Améliorer la flexibilité des langages en permettant aux développeurs d’utiliser leurs langages de programmation préférés, en tirant parti des fonctionnalités spécifiques aux langages et des opérations personnalisées.

• Rationaliser le processus de codage en tirant parti de l’environnement de développement intégré (IDE) choisi par les clients, doté d’outils d’autocomplétion, de refactorisation et de vérifications au moment de la compilation pour garantir une meilleure qualité du code et minimiser les problèmes d’exécution.

• Faciliter le débogage grâce à une approche itérative du traitement des données et à une intégration CI/CD rationalisée.

La prise en charge de l’API Table est disponible en avant-première et à des fins de test et d’expérimentation. La disponibilité générale est pour bientôt.

L’activation du réseau privé pour Flink offre un environnement sécurisé pour les charges de travail de streaming de données.

Avec plus de données que jamais et plus d’équipes utilisant des solutions cloud et hybrides, le réseau privé est essentiel pour se protéger contre les accès non autorisés et les cybermenaces. Confluent Cloud offre désormais un support de réseau privé pour Flink, fournissant une couche de sécurité critique pour les entreprises qui ont besoin de traiter des données dans des environnements réglementaires stricts.

En activant le réseau privé pour Flink, les utilisateurs de Confluent peuvent :

• Renforcer la sécurité et la confidentialité des données entre Flink et Kafka en protégeant les données en transit et en garantissant des connexions sécurisées entre les clients et Flink au sein d’un réseau privé.

• Simplifier la configuration de réseaux sécurisés, en facilitant la mise en place de connexions privées sans nécessiter d’expertise approfondie en matière de réseaux.

• Faciliter le traitement flexible et sécurisé des flux en joignant et en traitant les données de manière transparente à travers différents clusters Kafka, en garantissant l’accessibilité des données tout en respectant des protocoles de sécurité stricts.

La prise en charge des réseaux privés est généralement disponible sur AWS pour les clusters Enterprise et Dedicated. D’autres plateformes cloud seront bientôt disponibles.

Confluent Extension for Visual Studio Code rationalise les charges de travail et accélère les cycles de développement

Les équipes qui travaillent avec des plateformes de données en temps réel telles que l’open source Apache Kafka sont souvent confrontées à des outils fragmentés, à des flux de travail encombrants et au passage constant d’un environnement à l’autre et d’une interface à l’autre. Cette expérience décousue rend difficile l’intégration des données en temps réel dans les applications, ce qui ralentit la productivité et l’innovation. Les environnements de développement intégrés peuvent faciliter ce processus et 54% des développeurs utilisent Visual Studio Code (VS Code), le choix le plus populaire pour l’édition de code. Confluent Extension for Visual Studio Code simplifie le processus de développement en intégrant Confluent directement dans l’environnement de développement intégré préféré des équipes.

Confluent Extension for Visual Studio Code permet aux équipes de :

• Rationaliser la gestion des sujets pour créer, modifier et parcourir facilement les sujets Kafka avec des outils intuitifs qui simplifient le débogage et renforcent l’efficacité.

• Coder et déboguer en un seul endroit en écrivant, exécutant et déboguant des clients Kafka, des requêtes Flink et des applications de streaming directement dans VS Code avec des fonctions de productivité améliorées comme la complétion de code.

• Gérer de manière transparente les ressources cloud pour provisionner et contrôler les clusters Confluent Cloud dans VS Code, en réduisant la complexité et en rationalisant les opérations cloud.

Confluent Extension for Visual Studio Code répond aux besoins des clients Kafka et est disponible en accès anticipé. Les nouvelles fonctionnalités de Flink et la disponibilité générale seront disponibles plus tard en 2024.

Le chiffrement sur site côté client protège les données les plus sensibles des équipes tout en répondant aux exigences réglementaires.

La sécurité et la confidentialité des données sont des priorités absolues pour les entreprises des secteurs réglementés, notamment les services financiers, les soins de santé et le secteur public. Ces entreprises sont soumises à des règles de conformité concernant la manière dont les données sensibles, telles que les informations personnelles identifiables (PII), peuvent être consultées, déplacées et stockées.

Client-Side Field Level Encryption aide les équipes à protéger leurs données les plus sensibles en leur permettant de chiffrer des champs individuels au sein de leurs flux de données pour une sécurité et une conformité accrues. En complément des fonctionnalités de sécurité existantes de Confluent, Client-Side Field Level Encryption réduit encore le risque d’accès non désiré en chiffrant les données côté client, de sorte que même les administrateurs système et les utilisateurs disposant d’un accès privilégié ne puissent pas voir les messages en clair.

Avec Client-Side Field Level Encryption, les équipes peuvent :

• Améliorer la sécurité des données sensibles et respecter des exigences strictes en matière de conformité.

• Maintenir un contrôle d’accès flexible et granulaire des champs spécifiques à chiffrer.

• Diminuer le coût total de possession et la complexité opérationnelle en réduisant le besoin de duplication des sujets.

Le Client-Side Field Level Encryption est actuellement en disponibilité limitée et devrait être bientôt disponible pour tous les utilisateurs de Confluent Cloud via la suite Stream Governance de l’entreprise.