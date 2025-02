Compte à rebours quantique : les mesures à prendre contre les nouvelles menaces émergentes

février 2025 par Keyfactor

Le compte à rebours est lancé, les experts estiment que le cryptage RSA pourrait être compromis dès 2028. Face à la menace croissante des attaques de type « « capturer maintenant, décrypter plus tard », se préparer à l’ère post-quantique n’est plus seulement une priorité mais une nécessité. A l’avant-garde de la cryptographie post-quantique (PQC), Keyfactor révèle trois mesures clés pour anticiper cette transition :

Evaluer son exposition aux risques

Les menaces quantiques ne sont plus un problème hypothétique à long terme : tous les secteurs d’activité, de l’administration à la finance en passant par la santé et l’industrie, seront impactés. Se préparer à ce changement ne relève pas seulement de la technologie mais d’une transformation en profondeur du mode de fonctionnement des entreprises.

LE conseil : Ne pas attendre que les menaces quantiques deviennent critiques. Les entreprises les plus visionnaires déploient déjà des solutions pour protéger les systèmes actuels tout en préparant l’avenir.

Planifier une migration vers la sécurité quantique

Le passage à une cryptographie à sécurité quantique nécessite une planification réfléchie. Les certificats hybrides sont une première étape clé, combinant algorithmes à sécurité quantique tout en maintenant la compatibilité avec les systèmes existants. L’utilisation d’une migration transitoire, plus en douceur, est également envisageable. Il s’agit de mettre en place, en parallèle d’une PKI classique existante, une infrastructure PKI « PQC-ready ». Les deux PKI fonctionnent alors simultanément le temps de migrer progressivement tous les certificats. Le choix de la meilleure approche de migration dépend des cas d’usages et du contrôle plus ou moins fin de l’écosystème endpoint/clients d’une entreprise, notamment de son homogénéité ou au contraire de son hétérogénéité.

LE conseil : Il est important d’anticiper dès maintenant. Plus une entreprise planifie tôt sa migration, plus elle sera résiliente et leader dans un monde à sécurité quantique.

Collaborer et continuer à apprendre

Relever les défis quantiques nécessite un effort collectif. Dans le domaine, la collaboration entre secteurs public et privé est essentielle pour aborder les défis posés par le quantique et élaborer des solutions évolutives et sûres.

LE conseil : s’impliquer activement dans les discussions du secteur et s’associer à des entreprises qui sont déterminées à faire progresser les normes de PQC est essentielle. Face aux menaces post-quantiques, attendre n’est pas une option.

En évaluant les risques, en planifiant la migration et en collaborant avec les leaders du secteur, les entreprises pourront se préparer à l’avenir et garder une longueur d’avance sur les cybermenaces émergentes.