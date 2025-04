Commvault lance Commvault Recovery Range

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Commvault et SimSpace annoncent le lancement de Commvault® Recovery Range™, une gamme révolutionnaire de simulation d’attaques et de récupération.

Cette expérience inédite permet aux équipes de cybersécurité de faire face à des menaces réelles dans un environnement hyperréaliste, tout en les dotant des compétences nécessaires pour naviguer et se remettre rapidement des cybercrises.

Contrairement aux simulations cyber traditionnelles, centrées sur la détection et la mitigation, Commvault Recovery Range va plus loin en modélisant l’environnement de production du client. Grâce à la technologie primée de SimSpace et aux solutions de récupération avancées de Commvault, les défenseurs s’exercent à l’ensemble du cycle de vie d’un incident, de la détection jusqu’à la restauration validée de systèmes sains.

Toutes les 14 secondes[1], une entreprise est victime d’un ransomware. Le temps d’arrêt moyen dépasse 24 jours[2] , causant des pertes financières et opérationnelles massives. Une préparation complète de l’attaque à une reprise rapide et propre est désormais cruciale pour limiter les interruptions et garantir la continuité des activités.

Ce que propose la Commvault Recovery Range :

• Simulations d’attaques réalistes : les équipes évoluent dans un environnement fidèle à leur infrastructure, avec des utilisateurs simulés et des opérations de tous les jours. Elles doivent gérer des attaques complexes, comme Netwalker, sous pression et en temps réel.

• Exercices concrêts : validation de sauvegardes, nettoyage des données infectées, restaurations rapides. Les participants utilisent notamment Commvault Cloud, Air Gap Protect, Cleanroom Recovery et Cloud Rewind pour reprendre leur activité rapidement et sans réinfection.

• Des exercices de travail en équipe interfonctionnelle : CSO, RSSI, DSI, IT Ops, SecOps — tous doivent collaborer pour mettre en place une réponse de crise cohérente et restaurer les services critiques.

« Une récupération efficace nécessite plus qu’un diplôme ou de l’expérience. Il faut s’exercer régulièrement dans des conditions réelles. C’est ainsi qu’on construit la confiance, la coordination et la mémoire musculaire dont on a besoin en cas de crise », déclare Roland Cloutier, fondateur de The Business Protection Group et ancien Global CSO chez TikTok.

« Cette expérience va transformer notre planification de la résilience confirme Michele Buschman, directrice de l’information chez American Pacific Mortgage. « Grâce à ces exercices réalistes, nous savons exactement comment reprendre rapidement nos opérations critiques. »

« On ne se prépare pas à une cyberattaque avec un simple manuel, tout comme une équipe de football ne s’entraîne pas uniquement sur un tableau », ajoute Phil Goodwin, VP Research chez IDC. « Commvault Recovery Range offre une simulation réaliste qui met les équipes à l’épreuve dans des conditions de stress, révélant leurs faiblesses et renforçant leur préparation. »

« Pendant longtemps, l’industrie a relégué la récupération au second plan dans la formation. Commvault et SimSpace comblent cet écart en intégrant de manière unique simulation d’attaque et expertise en récupération », conclut Krista Case, Directrice de recherche chez Futurum Group.

Un pas vers la viabilité minimale

Ce partenariat vise également à aider les entreprises à identifier leur viabilité minimale : les applications, ressources et processus essentiels à la reprise post-cyberattaque. Grâce à Commvault Recovery Range, les organisations peuvent tester leurs capacités et déterminer exactement ce qui est indispensable pour assurer leur continuité.

[1] Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA). (s.d.). Comment puis-je me protéger contre les ransomwares ?. https://www.cisa.gov/stopransomware/how-can-i-protect-against-ransomware

[2] Petrosyan, A. (2024, 12 avril). Durée de l’impact après une attaque par ransomware États-Unis T1 2020- Q2 2022. Statista. https://www.statista.com/statistics/1275029/length-of-downtime-after-ransomware-attack-us/