Commvault intègre la plateforme Falcon® de CrowdStrike

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Cette intégration à la plateforme Falcon, basée sur l’intelligence artificielle, marque une étape majeure dans la lutte contre les cybermenaces. En ajoutant des renseignements détaillés sur les menaces issus de Falcon à Commvault Cloud, les entreprises bénéficient d’une visibilité accrue et accélèrent leur réponse aux incidents, leur permettant ainsi de maintenir leurs activités même face à des attaques sophistiquées. Lorsque CrowdStrike détecte une activité malveillante ou suspecte, les administrateurs peuvent visualiser l’alerte dans Commvault Cloud, exécuter un scan de menaces (Threat Scan) pour vérifier la présence de risques, et restaurer rapidement les données dans leur état antérieur connu.

Cette collaboration illustre l’engagement de Commvault à répondre de manière proactive aux besoins des entreprises en leur offrant des solutions qui renforcent à la fois leur cyber-résilience et leur continuité d’activité.

La solution intégrée Commvault-CrowdStrike s’appuie sur les renseignements en temps réel de la plateforme Falcon et sur les capacités de cyber-résilience de Commvault Cloud. Ses principaux atouts incluent :

Détection proactive des menaces : grâce aux indicateurs de compromission (IOC) et aux perspectives alimentées par l’IA de CrowdStrike, les entreprises identifient les menaces plus rapidement, ce qui optimise les délais de réponse et d’atténuation.

Restauration accélérée des données saines : les entreprises peuvent restaurer rapidement leurs données à partir de la dernière version saine connue, réduisant les temps d’arrêt et assurant la continuité des opérations. Une étude récente révèle que 62 % des organisations interrogées citent les temps d’arrêt ou la perte de données comme des perturbations majeures liées aux attaques[2].

Processus rationalisés : l’intégration favorise une collaboration fluide entre les équipes SecOps et ITOps, améliorant les workflows de réponse et de récupération grâce à une plateforme unifiée.

Continuité d’activité assurée : en minimisant les délais de réponse et les interruptions, cette solution permet aux entreprises de maintenir leurs opérations critiques, même en cas d’attaques complexes.

Cette collaboration avec CrowdStrike s’inscrit dans l’écosystème de partenaires de sécurité de Commvault, qui continue de s’élargir. En combinant leurs forces, Commvault et CrowdStrike repoussent les limites de la détection, de l’atténuation et de la récupération des menaces, aidant leurs clients à faire face à un paysage de cybermenaces en perpétuelle mutation.