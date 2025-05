Commvault et Deloitte concluent une alliance

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Dans le paysage numérique d’aujourd’hui, la capacité à prévenir, détecter, contenir et surmonter les cyberattaques est devenue une priorité stratégique grâce à une stratégie de cyber-résilience. Selon la 4e édition de l’enquête Future of Cyber de Deloitte Global, 40 % des répondants ont déclaré avoir signalé publiquement six à dix atteintes à la cybersécurité au cours de l’année écoulée, soit une augmentation de deux points de pourcentage par rapport à l’enquête précédente.

Face à ce constat, Commvault et Deloitte unissent leurs forces pour proposer une approche intégrée de la cyberrésilience, combinant les technologies avancées de Commvault à l’expertise sectorielle et aux services de réponse aux incidents de Deloitte. Objectif : offrir aux clients communs une solution complète de gestion du risque cyber, couvrant l’ensemble du cycle de vie des menaces – avant, pendant et après une attaque.

Commvault et Deloitte travaillent ensemble pour aider les entreprises à maintenir la continuité opérationnelle avant, pendant et après un cyberincident.

Avant une attaque : Commvault et Deloitte accompagnent les entreprises dans la définition de leur viabilité minimale – c’est-à-dire l’ensemble critique d’applications, de processus et de ressources nécessaires à la poursuite de l’activité après un incident. Grâce à la solution de Cleanroom Recovery de Commvault, ces plans peuvent être testés en amont pour garantir une reprise rapide et structurée en cas de crise.

Pendant une attaque : Les services de cyber-risque de Deloitte, associés aux capacités de détection d’anomalies basées sur l’IA de Commvault, permettent une identification précoce et une remédiation proactive des menaces, avant qu’elles ne s’intensifient.

Après l’attaque : Les capacités de réponse de Deloitte combinées à la plateforme Commvault Cloud (incluant notamment Cloud Rewind, Clumio Backtrack et Cleanroom Recovery) aident les entreprises à restaurer leurs systèmes en toute sécurité, limiter les interruptions et assurer la continuité de leurs opérations.

Conçue pour accompagner l’évolution des organisations, cette alliance permet de mettre en œuvre des solutions flexibles et évolutives, adaptées aux besoins spécifiques de chaque secteur. Elle repose sur une vision commune : garantir aux entreprises la confiance et les outils nécessaires pour relever les défis d’un environnement numérique toujours plus complexe..