Commvault élargit son écosystème de cybersécurité par des alliances avec Acante, Dasera, Google Cloud, Splunk et Wiz

août 2024 par Marc Jacob

Commvault annonce l’expansion de son écosystème de cyber-sécurité et de sécurité des données grâce à des intégrations stratégiques avec un ensemble de partenaires de sécurité : Acante, Dasera, Google Cloud, Splunk et Wiz.

Ces intégrations jouent un rôle clé en aidant les clients communs à faire progresser la cyber-résilience de diverses manières dans les environnements sur site, hybrides et dans le cloud : de l’identification des menaces potentielles ou des anomalies, à la compréhension de l’emplacement des données sensibles, en passant par l’accélération des récupérations propres.

Ces intégrations bidirectionnelles permettent également aux clients d’utiliser leurs solutions privilégiées de sécurité, de protection des données et de reprise d’activité.

Les équipes chargées des opérations de sécurité peuvent tirer parti de ces intégrations pour mieux comprendre les risques et les menaces, se défendre et récupérer en toute confiance.

Le besoin de ce type d’intégrations n’a jamais été aussi critique et opportun. Selon une étude récente commandée par Commvault et menée par GigaOm, seules 13% des organisations sont équipées pour se défendre efficacement contre les cyberattaques et s’en remettre rapidement, 54% d’entre elles exprimant une confiance totale dans leurs capacités de récupération. L’ensemble des résultats est consultable dans le rapport 2024 Cyber Recovery Readiness Report.

Les intégrations avec ces partenaires constituent une progression significative dans la découverte et la classification des données, la cyberrésilience et la cybersécurité.

Acante : La solution de gouvernance de l’accès aux données d’Acante pour les clouds de données et d’IA modernes permet aux équipes chargées des données de simplifier radicalement et d’accélérer considérablement l’accès précis, sécurisé et conforme à leurs données critiques à croissance rapide.

Dasera : offre des solutions DSPM qui aident les entreprises à identifier où se trouvent les données sensibles structurées et non structurées, à automatiser la sécurité et la gouvernance des données, et à trouver, signaler et corriger rapidement les risques liés à la sécurité des données.

Google Threat Intelligence : fournit une visibilité inégalée sur les menaces et un contexte exploitable alimenté par l’IA pour aider les entreprises à mettre en place des défenses de manière proactive, à chasser efficacement, à enquêter et à répondre aux menaces nouvelles et inédites. Avec une clé API sous licence Google Threat Intelligence, les clients peuvent bénéficier d’une expérience transparente pour enquêter sur les menaces détectées par Commvault sans passer d’un onglet à l’autre.

Splunk : améliore les capacités de détection et de réponse aux menaces via la plateforme d’analyse de données avancée de Splunk, fournissant une intelligence opérationnelle en temps réel pour une vision globale de la sécurité.

Wiz : fournit une plateforme de sécurité consolidée pour le cloud qui excelle dans la clarté, la visibilité et le contexte, permettant aux utilisateurs de sécuriser leurs environnements cloud.