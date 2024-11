Commvault dévoile Clumio Backtrack

novembre 2024 par Marc Jacob

Les équipes chargées de l’exploitation des clouds, de l’informatique et de la sécurité peuvent ainsi récupérer rapidement et facilement des données à la suite d’erreurs, d’accidents ou de cyberattaques, un peu comme si elles étaient capables de revenir en arrière « jusqu’au dernier bon état connu ».

Récupération automatisée d’objets à grande échelle dans Amazon S3

L’ampleur de cette innovation apparaît clairement lorsqu’on envisage une récupération à grande échelle. Aujourd’hui, les équipes peuvent utiliser les puissantes fonctionnalités de versioning d’Amazon S3 pour récupérer facilement des objets spécifiques.

Ainsi, si un élément de données dans Amazon S3 est perdu, supprimé ou modifié, les utilisateurs peuvent facilement remonter dans le temps et revenir à une bonne copie de ces données.

La technologie de Commvault porte ce principe à un nouveau niveau d’échelle.

Grâce à une architecture sans serveur qui lui permet de s’adapter dynamiquement, Backtrack peut revenir à des milliards d’objets à des versions antérieures. Les ensembles de données à grande échelle peuvent être rétablies avec facilité et une grande rapidité à savoir quelques secondes après qu’un problème ait été mis en évidence.

Les services de stockage d’objets sont essentiels pour le stockage d’ensembles de données massifs

Le marché de l’intelligence artificielle (IA) dans le cloud devrait atteindre plus de 647 milliards de dollars d’ici 2030[1] et avec la génération intense de données provenant de l’IA et de l’apprentissage machine (ML) comme énorme catalyseur de la croissance des données dans le cloud[2], de plus en plus d’organisations se tournent vers des services de stockage d’objets tels qu’Amazon S3 qui peuvent gérer à la fois le volume de données et la complexité des charges de travail de l’IA.

« Chez Presidio, nous comprenons le besoin critique d’agilité et de résilience dans le monde du cloud d’aujourd’hui. Commvault continue de repousser les limites de la cyber-résilience et de l’innovation dans le cloud et nous sommes ravis d’étendre notre collaboration pour offrir une véritable résilience et une continuité opérationnelle aux environnements AWS à grande échelle », souligne Raphael Meyerowitz, Partner Go to Market VP, Presidio. « Le nouveau Clumio Backtrack de Commvault permet aux entreprises de protéger leurs données critiques avec des capacités de récupération rapide pour les défis complexes à grande échelle. »

Disponibilité

Commvault offrira un accès anticipé à Clumio Backtrack en décembre, avec une disponibilité générale prévue pour le début de l’année 2025.