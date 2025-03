Commvault annonce le renforcement de ses solutions destinées aux établissements de santé

À l’occasion de la conférence mondiale sur la santé HIMSS25, Commvault annonce le renforcement de ses solutions destinées aux établissements de santé. Grâce à ses technologies avancées Cleanroom Recovery et Cloud Rewind, Commvault permet aux hôpitaux et cliniques de récupérer rapidement leurs dossiers médicaux électroniques (DME), y compris dans les environnements Epic et Meditech.

Face à la recrudescence des cyberattaques, la protection des données de santé est une priorité absolue. Au premier semestre 2024, plus de 31 millions de dossiers patients ont été compromis[1]. En cas d’intrusion, les établissements de santé doivent pouvoir restaurer leurs systèmes rapidement pour éviter toute interruption des soins.

Les solutions Cleanroom Recovery et Cloud Rewind de Commvault offrent aux organismes de santé :

• Une récupération sécurisée et isolée : Cleanroom Recovery crée un environnement de basculement dans le cloud, conçu pour restaurer les dossiers médicaux et autres données médicales à partir de sauvegardes isolées et exemptes de ransomware.

• Des tests de cyber-résilience proactifs : les établissements peuvent tester leurs plans de récupération en amont afin d’assurer un retour à la normale rapide en cas d’attaque.

• Une reprise quasi instantanée dans le cloud : Cloud Rewind permet la découverte, la protection et la restauration rapide d’environnements applicatifs entiers, garantissant ainsi la continuité des soins après une cyberattaque.

Des solutions développées sur Microsoft Azure

Développées sur Microsoft Azure, les solutions Cleanroom Recovery et Cloud Rewind assurent une cyber-résilience native au cloud.

« Commvault nous donne la garantie nécessaire pour minimiser l’impact d’une attaque par ransomware, maintenir nos opérations et fournir des soins ininterrompus aux patients », a déclaré Matthew Magbee, responsable des applications de plate-forme et de centre de données chez Sonic.

Cleanroom Recovery et Cloud Rewind sont d’ores et déjà disponibles.

