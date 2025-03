Commvault annonce la nomination de Bill O’Connell en tant que Chief Security Officer (CSO)

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Commvault annonce la nomination de Bill O’Connell en tant que Chief Security Officer (CSO). Fort de près de 20 ans d’expérience en cybersécurité, gestion des risques et protection de la vie privée, notamment chez Roche et ADP, O’Connell apportera son expertise pour renforcer la posture sécuritaire de l’entreprise face aux menaces émergentes.

Avec cette nomination, Commvault affirme son engagement à offrir des solutions de sécurité avancées et à rester un partenaire de confiance pour les entreprises confrontées à des défis de cybersécurité de plus en plus complexes.