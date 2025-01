Commvault annonce l’extension de sa plateforme

janvier 2025 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Commvault annonce l’extension de sa plateforme afin de fournir une restauration complète et automatisée de la forêt Active Directory pour la solution d’identité et d’accès d’entreprise la plus utilisée au monde, Microsoft Active Directory.

Face à l’augmentation des cyberattaques, Commvault® Cloud Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition est le dernier ajout à la plateforme Commvault Cloud, qui protège un large éventail de charges de travail et est conçue pour maintenir les clients résilients, opérationnels et assurer la continuité de leur activité.

Souvent décrit comme « l’épine dorsale de l’informatique d’entreprise », l’Active Directory, gère l’authentification de plus de 610 millions d’utilisateurs dans le monde[1] et contrôle l’accès aux systèmes critiques des entreprises, allant des connexions informatiques à la gestion des accès physiques. En cas de panne, les activités de l’entreprise peuvent être gravement perturbées. Conscients de cet enjeu, les cybercriminels ciblent l’’Active Directory dans près de 9 cyberattaques sur 10[2] . La récupération d’Active Directory, bien qu’essentielle, est un processus manuel complexe et chronophage, comme le décrit le Microsoft’s Forest Recovery Guide.

Avec Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition, Commvault simplifie et automatise ce processus critique. La solution permet une restauration rapide et sans erreur de la forêt Active Directory, incluant utilisateurs, groupes, permissions et contrôleurs de domaine.

Les bénéfices de Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition :

Simplification des process de restauration Active Directory grâce aux runbooks automatisés : les runbooks de récupération automatisée de la forêt rationalisent les nombreuses étapes nécessaires, notamment le transfert des rôles critiques d’un contrôleur de domaine défaillant à un contrôleur fonctionnel. Ces runbooks peuvent également être utilisés pour des tests réguliers dans des environnements de non-production renforçant ainsi la préparation face aux cybermenaces.

Restauration rapide de l’infrastructure Active Directory la plus critique : les vues topologiques de l’environnement Active Directory permettent d’identifier simplement et rapidement les contrôleurs de domaine à restaurer en priorité et les étapes nécessaires pour restaurer l’activité.

Accélération des temps de récupération : la restauration manuelle d’une forêt Active Directory peut prendre des jours, voire des semaines, la solution Commvault permet une récupération en quelques minutes. Intégrée à la plateforme cloud, elle combine restauration granulaire d’Active Directory et la gestion des identités cloud via Entra ID, offrant ainsi une protection complète et unifiée.

Disponibilité et prix

Commvault Cloud Backup & Recovery for Active Directory Enterprise Edition devrait être disponible au cours du premier semestre 2025 et proposé selon un modèle tarifaire par utilisateur

[1] Microsoft (2023). Microsoft Fiscal Year 2023 Fourth Quarter Earnings Conference Call. Extrait de https://www.microsoft.com/en-us/investor/events/fy-2023/earnings-fy-2023-q4.

[2] Sheridan, K. (2021, 3 mai). Researchers Explore Active Directory Attack Vectors. Dark Reading.