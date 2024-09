Commvault acquiert Clumio

septembre 2024 par Marc Jacob

Cette transaction permet à Commvault de s’appuyer sur les offres AWS de Clumio pour fournir une cyber-résilience aux applications de nouvelle génération construites sur AWS. Clumio aide un large éventail de clients, dont Atlassian, Cox Automotive, Duolingo et LexisNexis.

De plus en plus d’organisations s’appuient sur Amazon S3 en tant qu’offre de stockage de facto, y compris pour le développement de l’IA dans le cloud. Clumio a mis sur le marché des innovations révolutionnaires dans ce domaine, notamment des technologies qui permettent aux clients d’avoir un accès quasi instantané à leurs données Amazon S3 lors d’une opération de récupération critique.

L’acquisition des actifs devrait être finalisée au début du mois d’octobre 2024 et être immédiatement relutive pour l’ARR, les revenus et pour les flux de trésorerie disponibles au cours des trois prochains trimestres. Le prix d’achat n’est pas significatif pour Commvault et sera financé par la trésorerie disponible.

Commvault réitère ses prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre de l’exercice 2025, annoncées précédemment le 30 juillet 2024.

BofA Securities a agi en tant que conseiller financier et Hogan Lovells LLP en tant que conseiller juridique de Commvault dans le cadre de la transaction.