Commentaires Tenable Cyber-attaques des systèmes informatiques de la Réunion des Musées Nationaux et Grand Palais

août 2024 par Bernard Montel, directeur technique et stratège en sécurité EMEA de Tenable

Dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 août, des cyber-attaques ont frappé les systèmes informatiques de la Réunion des Musées Nationaux et Grand Palais, une institution culturelle qui gère des dizaines de musées, de boutiques et d’expositions, ainsi qu’une centaine de publications... Entre le 3 et le 4 août, la Réunion des Musées Nationaux et Grand Palais a été victime d’une prétendue attaque par ransomware. Les défenseurs ont rapidement réagi et l’organisation n’a signalé que peu de conséquences pour ses nombreuses institutions apparentées. Le commentaire de Bernard Montel, directeur technique et stratège en sécurité pour la région EMEA de la société Tenable.