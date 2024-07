Commentaire Signaturit Group : L’e-identité au service d’un départ en vacances serein

juillet 2024 par Signaturit Group

Les vacances d’été ont commencé, et avec elles, les premiers grands départs sur la route.

Cette année, pour simplifier les démarches administratives du quotidien, la digitalisation fait un pas de plus vers l’identité numérique. Grâce à des applications comme France Identité, il est possible d’utiliser une version dématérialisée des nouveaux formats de la Carte Nationale d’Identité et du permis de conduire. A terme, seront ajoutées la carte grise d’immatriculation, et certains certificats d’assurance. De quoi permettre aux français de voyager l’esprit léger.

Dans ce contexte, Jessye Boyer, Head of Legal chez Signaturit Group prend la parole :