Commentaire Semperis - Cyberattaques Gares

septembre 2024 par Dan Lattimer, Vice-Président de Semperis

« Une cyberattaque a frappé une vingtaine de grandes gares au Royaume-Uni, où les voyageurs qui se connectaient au WiFi public ont été surpris par des messages alarmants faisant référence à des attaques terroristes en Europe. Même si cette attaque ne met pas directement en danger les passagers, elle semble clairement chercher à semer la panique en exploitant des sujets sensibles.

Les gares, qui voient passer des centaines de milliers de personnes chaque jour, sont des cibles idéales pour ce genre d’attaque, d’autant plus que beaucoup de voyageurs se connectent au Wi-Fi gratuit pour travailler ou se divertir. Heureusement, les autorités, en collaboration avec des équipes spécialisées, sont déjà à pied d’œuvre pour identifier la source de ces messages et renforcer la sécurité des réseaux.

En France comme ailleurs, il est important de rester prudent lorsqu’on utilise des réseaux WiFi publics, qu’il s’agisse d’une gare, d’un café ou d’un autre lieu public. Ces réseaux sont souvent peu sécurisés et présentent des risques similaires. Pour minimiser ces risques, il est préférable d’utiliser un partage de connexion mobile et de varier les mots de passe pour chaque compte en ayant recours à un gestionnaire de mots de passe. Il est également essentiel de ne pas cliquer sur des liens ou d’ouvrir des pièces jointes d’emails dont on n’est pas absolument certain de l’origine, car les cybercriminels exploitent ce genre de négligence pour accéder à nos informations. »

Source : https://www.dailymail.co.uk/news/article-13893539/Cyber-attacks-railway-stations-wifi-London-Euston.html