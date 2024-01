Commentaire de William Méauzoone, Leviia : Le coup de comm réussi de Google Cloud annonçant la suppression des frais de transfert

janvier 2024 par William Méauzoone, Directeur Général, fondateur de Leviia

Google Cloud a annoncé le 12 janvier la suppression des frais de transfert de données lors de la sortie de Google Cloud. William Méauzoone, fondateur et DG de Leviia, le spécialiste français du stockage et du partage de fichiers en ligne, vous propose son commentaire sur cette annonce :

Les frais de sortie excessifs sont une entrave à la libre concurrence mais aussi et surtout au droit de la libre circulation des données. Ce droit est essentiel dans l’économie numérique moderne, permettant aux entreprises et aux individus de déplacer librement leurs données à travers différents services et plateformes. La libre circulation des données est devenue la cinquième liberté consacrée dans le droit de l’Union européenne. Les restrictions imposées par des frais élevés limitent cette liberté, affectant ainsi la capacité des utilisateurs à exercer un contrôle complet sur leurs propres données.

C’est pour cette raison que les frais de sortie excessifs pratiqués par les plateformes Cloud lorsqu’une entreprise souhaite migrer ses données vers un autre fournisseur Cloud, vont être limités et contrôlés (par l’ARCEP) dans le cadre de la future Loi SREN. En Europe, cette annonce n’est donc pas une « révolution » mais juste une mesure d’anticipation avec une future contrainte réglementaire…

Connaissant les talents de communiquant de Google, nous pourrions même dire que Google a transformé la mise en conformité anticipée avec une future loi européenne en un cadeau commercial pour ses clients. Le géant va d’ailleurs assez loin dans la communication en n’hésitant pas à attaquer ses concurrents Amazon et Microsoft qui pratiquent encore ces frais, au prétexte qu’ils « verrouillent les clients sur leur plateforme ».

De plus l’annonce de Google est soumise à des conditions très discutables. Par exemple, toute société qui souhaite bénéficier de l’exonération des frais de transfert de données devra mettre fin à sa relation avec Google Cloud et à tous ses services… En d’autres termes, disposer librement de ses données, ça n’est pas possible avec Google Cloud. Par ailleurs, chaque entité devra soumettre une demande d’exonération des frais et celle-ci sera examinée au cas par cas par l’équipe de Google Cloud… Ces conditions suggèrent que, malgré l’annonce d’apparence positive, des restrictions significatives demeurent, limitant l’impact réel de cette mesure sur la liberté des données.

Notons enfin que des services Cloud français, plus sécurisés, beaucoup plus lisibles en termes de prix et souvent meilleurs marchés, existent et sont de vraies alternatives aux offres des GAFAMs.