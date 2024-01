Commentaire de Ping Identity à l’occasion du Change Your Password Day

janvier 2024 par Zakaria Hajiri, Regional Vice President, EMEA South chez Ping Identity

Le 1er février prochain se déroulera le Change Your Password Day ou Journée du changement de mot de passe. A cette occasion, voici le commentaire de Zakaria Hajiri, Regional Vice President, EMEA South chez Ping Identity

« Le Change Your Password Day n’est plus un simple rappel, c’est un appel à l’action pour un changement de nos comportements en matière de sécurité. L’utilisateur numérique traditionnel jongle avec une centaine d’identifiants, et la méthode classique qui consiste à ajouter des caractères spéciaux ou des chiffres à son mot de passe est devenue inapplicable.

Apparaît ainsi l’authentification sans mot de passe, un changement de paradigme qui s’appuie sur la possession ou des facteurs inhérents (tels que les appareils mobiles ou la biométrie) pour renforcer considérablement la sécurité et le confort d’utilisation. Soutenue par des géants de l’industrie tels que Google et Amazon, l’élan en faveur de l’authentification sans mot de passe est indéniable et de nombreuses entreprises sont déjà engagées sur la voie de la transformation numérique.

Notre étude révèle que 65 % des consommateurs français changeraient de marque ou de service s’ils pouvaient se connecter sans mot de passe. Ce changement technologique réduira la fraude en limitant la probabilité d’attaques de phishing, donnant aux consommateurs plus de sécurité pour naviguer librement dans le monde numérique sans craindre les escroqueries. »