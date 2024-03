Commentaire de James Fisher, Chief Strategy Officer chez Qlik au sujet de l’AI ACT

mars 2024 par James Fisher, Chief Strategy Officer chez Qlik

L’Union européenne se trouve à un moment charnière dans sa recherche d’un équilibre complexe entre réglementation et innovation en matière d’IA. La rigueur avec laquelle l’AI Act classe les systèmes d’IA en fonction des risques est certes louable, mais elle invite surtout à introduire un cadre plus nuancé. Ce dernier doit non seulement garantir un déploiement éthique et en toute transparence, mais également encourager l’innovation et stimuler la compétitivité du marché. Pour atteindre cet équilibre, un changement de paradigme est nécessaire pour s’orienter vers un environnement réglementaire qui favorise la flexibilité, récompense les innovations en matière d’intégrité des données, et encourage les avancées éthiques de l’IA par des mécanismes d’incitation et de soutien.

L’adoption d’une approche progressive de monitoring continu doit s’appuyer sur le profil de risque du système d’IA. Cette approche peut notamment contribuer à alléger les charges administratives et ainsi permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) de se développer grâce à l’innovation. En outre, lors d’interactions avec l’IA, la protection des données doit être renforcée par des garde-fous favorables à l’innovation. Une certaine transparence est ainsi assurée et un climat de confiance instauré, sans pour autant entraver les progrès technologiques.

L’Union européenne doit donc adopter une approche stratégique anticipative et mettre en place un cadre juridique qui empêche une utilisation abusive de l’IA, et encourage la mise en place d’un marché prospère et compétitif. Cette approche équilibrée consolidera la position de l’UE en tant que leader mondial du développement éthique et innovant de l’IA, tout en veillant à ce que son économie soit à la fois robuste et tournée vers l’avenir.