Comment savoir si je suis touché par un logiciel espion ?

septembre 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Les logiciels espions sont une menace croissante pour la sécurité des appareils et de vos données personnelles. Découvrez comment les repérer et les éliminer.

Les logiciels espions sont des logiciels malveillants qui, installés à votre insu sur votre appareil, permettent aux cybercriminels de vous espionner et de voler vos informations privées. Ces informations peuvent ensuite être utilisées par des cybercriminels ou vendues sur le dark web pour commettre des fraudes ou des usurpations d’identité. Il est possible de repérer ces logiciels malveillants sur votre appareil en observant des signes particuliers tels que l’épuisement rapide de la batterie, la surchauffe, l’augmentation du nombre de fenêtres pop-up ou de l’utilisation des données, et la présence d’applications inconnues.

Comment détecter un logiciel espion sur votre smartphone Android ou votre iPhone ?

1. Recherchez les applications que vous n’avez pas téléchargées. Les applications que vous n’avez pas téléchargées peuvent se cacher dans votre bibliothèque et contenir des logiciels espions. Un moyen facile de passer en revue vos applications consiste à afficher toutes les applications installées dans les paramètres de votre téléphone. Une fois que vous avez trouvé une application qui vous semble suspecte, vous pouvez la supprimer pour effacer ses données.

2. Si vous avez un téléphone sous Android, vérifiez le menu « autoriser les sources inconnues ». Si ce paramètre est activé, cela signifie que votre téléphone a autorisé l’installation d’applications provenant de sources qui ne sont pas toujours fiables et qui peuvent contenir des logiciels espions. Pour vérifier si ce paramètre est activé, allez dans Paramètres, Sécurité, puis désactivez Sources inconnues. En désactivant ce paramètre, vous ne pourrez installer que des applications provenant de sources connues, comme le Google Play Store.

3. Rechercher d’autres signes inhabituels. Outre les principaux signes de logiciels espions mentionnés ci-dessus, il existe d’autres signes inhabituels, moins courants, auxquels vous devez être attentif. Par exemple, si vous entendez des sons étranges pendant un appel téléphonique, cela peut signifier que votre téléphone a été infecté par un logiciel espion et qu’il est surveillé.

Comment détecter un logiciel espion sur votre ordinateur PC ou Mac ?

Si vous avez remarqué l’un des signes précédemment évoqués sur votre ordinateur, vous devriez suivre les étapes suivantes pour empêcher tout programme inconnu de s’exécuter sur votre PC, au cas où il contiendrait un logiciel espion.

1. Ouvrez le gestionnaire des tâches en maintenant les touches Ctrl + Shift + Esc enfoncées.

2. Sous l’onglet Processus, examinez les applications et les processus d’arrière-plan qui s’exécutent sur votre PC.

3. Recherchez tous les programmes que vous ne reconnaissez pas sur votre PC.

4. Pour les programmes que vous jugez nuisibles, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Terminer la tâche.

Si vous pensez que votre Mac contient un logiciel espion, suivez les étapes suivantes pour empêcher les programmes nuisibles de continuer à s’exécuter sur votre ordinateur.

1. Maintenez les touches Commande + Barre d’espace enfoncées et tapez « moniteur d’activité » dans la barre de recherche.

2. Une fois que le moniteur d’activité s’affiche, appuyez sur Entrée.

3. Vérifiez la liste des programmes inconnus

Comment supprimer un logiciel espion de votre appareil ?

Si vous détectez un logiciel espion sur votre appareil, vous avez probablement peur et ne savez pas si vos informations sont en sécurité. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire pour supprimer les logiciels espions de votre appareil, quel que soit votre appareil.

1. Exécutez un logiciel antivirus : Vous devez installer un logiciel antivirus sur votre appareil, car son objectif est de détecter, d’arrêter et de supprimer les virus et les logiciels malveillants afin qu’ils n’infectent pas votre appareil. Une fois installé, le logiciel antivirus analyse en permanence votre appareil et s’il trouve une correspondance, le logiciel supprime le virus avant qu’il n’infecte votre appareil.

2. Supprimez les applications, logiciels et extensions de navigateur suspects : En toute logique, si vous vous rendez compte que votre appareil contient des applications ou des extensions de navigateur qui ne vous sont pas familiers, vous devez les supprimer.

3. Mettez à jour le système d’exploitation de votre appareil : La mise à jour de vos logiciels est l’un des moyens les plus simples de protéger votre appareil contre les logiciels espions et de supprimer les logiciels espions existants.

4. Réinitialisez votre appareil : Assurez-vous d’abord d’avoir bien sauvegardées vos données, faute de quoi vous perdrez tout ce qu’il contient. En règle générale, la réinitialisation d’usine de votre appareil élimine les virus et les logiciels malveillants, car elle permet de faire table rase de tout ce qui se trouve sur votre appareil.

N’importe quel appareil peut être infecté par un logiciel espion. Les cybercriminels ont fait évoluer ce type de logiciel au point de les rendre incroyablement difficiles à détecter, mais en suivant les étapes et les conseils décrits ci-dessus, vous serez mieux préparé pour éviter que votre appareil ne soit infecté et pour supprimer les logiciels espions s’ils le sont.