Comment protéger vos données personnelles cet été ?

juillet 2024 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

L’été, synonyme de soleil, de vacances et de détente, est aussi une période où notre vigilance en matière de sécurité numérique doit rester aiguisée. Avec l’arrivée des vacances d’été, notre vigilance en matière de sécurité numérique doit rester aiguë. Entre les voyages, les connexions à des réseaux Wi-Fi publics et l’utilisation accrue des appareils mobiles, nos données personnelles et professionnelles sont plus vulnérables que jamais. Voici quelques conseils essentiels pour naviguer en toute sécurité pendant la saison estivale.

• Sécurisez vos mots de passe avant de partir : Avant de vous envoler vers votre destination de rêve, prenez le temps de vérifier la sécurité de vos mots de passe. Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour générer des mots de passe forts et uniques pour chacun de vos comptes. Les mots de passe comme "123456" ou "password" sont à proscrire, au profit de combinaisons complexes que seul un gestionnaire de mots de passe peut mémoriser pour vous.

• Utilisez l’authentification multi-facteurs : Renforcez la sécurité de vos comptes en activant l’authentification multi-facteurs (MFA). Cette méthode ajoute une couche supplémentaire de protection. Même si un cybercriminel parvenait à obtenir votre mot de passe, il lui serait presque impossible d’accéder à vos comptes sans le second facteur d’authentification, généralement un code envoyé sur votre téléphone.

• Attention aux réseaux Wi-Fi publics : Les réseaux Wi-Fi publics, bien que pratiques, sont souvent des cibles privilégiées pour les pirates. Évitez de vous connecter à des réseaux non sécurisés pour effectuer des transactions sensibles. Si vous devez absolument utiliser un Wi-Fi public, assurez-vous de passer par un réseau privé virtuel (VPN). Un VPN garantit que vos données restent chiffrées et sécurisées même sur des réseaux publics.

• Surveillez vos appareils mobiles : Nos smartphones contiennent une mine d’informations personnelles. Pour éviter les mauvaises surprises en cas de perte ou de vol, activez les fonctionnalités de localisation et de verrouillage à distance. Une application de gestion de mots de passe permet d’accéder à vos informations en toute sécurité, même en déplacement.

• Soyez prudent avec les e-mails et les liens suspects : L’été est souvent propice aux arnaques par phishing. Soyez vigilant avec les e-mails non sollicités et les liens suspects. Stockez vos informations de connexion en toute sécurité pour éviter de tomber dans le piège de faux sites web qui cherchent à voler vos identifiants.

• Faites des sauvegardes régulières : Il est crucial de faire des sauvegardes régulières de vos données, surtout avant de partir en vacances. Stockez vos informations importantes de manière sécurisée et récupérez-les facilement en cas de besoin.

L’été doit rester une période de détente et de plaisir, sans stress lié à la sécurité de vos données. En suivant ces quelques conseils, vous pouvez profiter de vos vacances en toute sérénité, sachant que vos informations personnelles et professionnelles sont protégées. Adoptez ces pratiques pour renforcer votre sécurité numérique et savourez l’été en toute tranquillité.