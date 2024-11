Comment protéger le SIP Trunking pour prévenir les attaques

novembre 2024 par James McCall, directeur, Voice Product Management chez GTT

Après des décennies passées à être le backbone fiable des communications voix des entreprises, les systèmes téléphoniques traditionnels sont petit à petit en train de disparaître. La plupart des entreprises modernes choisissent maintenant le SIP Trunking comme technologie de communication voix préférée. Alors que les services de communication cloud tels que Teams, Zoom Phone et Cisco Webex se développent, le déploiement des programmes BYOC (Utilisez votre propre opérateur), et le besoin du SIP Trunking pour ces connexions BYOC, pousse encore davantage le développement de la technologie SIP. Le SIP Trunking peut prendre en charge la possibilité de passer et de recevoir des appels externes, de réaliser des ventes et d’autres appels sortants non programmés, y compris de contacter les services d’urgence locaux. Fournir à votre entreprise cette gamme de fonctionnalités, tout en améliorant sa sécurité, souligne à quel point le SIP, qui fête son 25ème anniversaire cette année, est plus important que jamais.

Le SIP Trunking profite aux entreprises en offrant des coûts réduits, une évolutivité, une flexibilité et une redondance, ainsi qu’une fiabilité, une qualité d’appel, une continuité d’activité et une productivité accrue des employés. Cependant, la téléphonie professionnelle non protégée peut faciliter les attaques d’hameçonnage vocal, d’usurpation d’adresse IP et autres pour les cybercriminels. L’usurpation d’identité de proxy SIP, une forme d’attaque particulièrement malveillante, implique que les pirates configurent ce qui semble être des serveurs proxy SIP de confiance qui leur permettent d’intercepter, de modifier et de réacheminer des messages SIP à des fins d’écoute, d’injection de charges utiles malveillantes et autres attaques.

Les ramifications du piratage du SIP Trunk incluent :

● Perte financière : l’accès non autorisé aux appels, aux messages vocaux et aux données, ou la fraude touchant les appels interurbains, peuvent laisser les entreprises sur le carreau avec des factures coûteuses, ou vulnérables aux attaques par rançongiciels.

● Atteinte à la réputation : les rançongiciels et autres attaques peuvent ruiner la réputation et éroder la confiance des clients.

● Implications juridiques : les entreprises qui ne protègent pas leurs communications ou qui ne respectent pas la réglementation s’exposent à des poursuites judiciaires et à des amendes réglementaires.

Les entreprises qui travaillent avec leur fournisseur de services managés SIP peuvent protéger leurs systèmes de SIP Trunking contre ces risques. Les mesures préventives comprennent :

● La mise en œuvre de pare-feux dotés de fonctionnalités de nouvelle génération et d’autres solutions de sécurité pour bloquer l’accès aux cybercriminels et les attaques contre le SIP Trunk.

● Le déploiement de fournisseurs de SIP Trunking voix managée pour contrôler et protéger les communications IP des réseaux VoIP contre les attaques Denial of Service (DoS), Distributed Denial of Service (DDoS) et autres attaques, tout en permettant l’interopérabilité multifournisseur et l’interfonctionnement des protocoles.

● L’utilisation de mécanismes d’authentification forts, y compris l’authentification à deux facteurs, pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés ont accès au réseau, réduisant ainsi le risque de piratage PBX, de fraude au niveau des appels interurbains et autres.

● Le choix d’un partenaire voix prenant en charge les dernières techniques de cryptage telles que Transport Layer Security (TLS) et Secure Real-Time transport Protocol (SRTP) pour protéger les communications de SIP Trunk et empêcher les écoutes, les manipulations frauduleuses et les falsifications de messages.

● La réalisation de tests de pénétration VoIP pour évaluer, identifier et corriger de manière proactive les vulnérabilités dans l’infrastructure du Trunking SIP, de par la simulation d’attaques réelles.

● La correction et la mise à jour régulière et rapide de l’infrastructure de sécurité pour prévenir les vulnérabilités connues et améliorer la protection.

● L’Utilisation de produits et services Managed Detection and Response (MDR) pour éviter d’endommager les systèmes de communication. La surveillance et l’analyse des données d’appel, l’établissement d’une surveillance des paquets en temps réel et la mise en place de systèmes de pots de miel aident à détecter les changements de modèle douteux pour que les entreprises puissent dissuader les cybercriminels d’accéder à leurs systèmes.

● L’éducation et la formation des employés pour identifier et dévier l’hameçonnage et autres astuces d’ingénierie sociale utilisées par les cybercriminels pour tromper les collaborateurs.

Depuis ses débuts quand il a été annoncé comme l’avenir de la communication voix, jusqu’à son rôle central dans la façon dont le marché actuel des systèmes de téléphonie cloud continue de progresser, le SIP reste une constante éprouvée au cœur de notre façon de communiquer. La mise en œuvre de fonctionnalités de sécurité du SIP Trunking pour réduire les vulnérabilités, l’établissement d’une culture favorisant la protection matérielle et logicielle et la promotion d’une sensibilisation à la sécurité, compris et suivis par les employés, peuvent vous aider à protéger votre entreprise dans un environnement de menaces en constante évolution.