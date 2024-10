Comment mettre en place une surveillance de la sécurité réseau infaillible ? Les leçons du cheval de Troie

octobre 2024 par Yann Samama - Senior Sales Engineer chez Gigamon

Vous souvenez-vous de l’histoire du Cheval de Troie ? Une armée grecque, tentant d’envahir la ville de Troie, se cache à l’intérieur d’une statue géante en bois. Lorsque les habitants de Troie constatent que l’armée est partie et que le cheval se trouve à l’extérieur des murs de la ville, ils le ramènent comme trophée de leur « victoire ». Mais une fois à l’intérieur des murs, les Grecs s’extraient dudit « trophée » pour prendre la ville d’assaut… et la détruire. Plus de trois millénaires plus tard, cette guerre reste une référence tactique, non seulement sur le plan militaire, mais également dans le domaine de la sécurité informatique. Après tout, il suffit à un cyberattaquant de se camoufler suffisamment pour infiltrer les réseaux d’entreprise, franchir les firewalls sans détection, et causer des dommages importants. Par conséquent, retenir les leçons de l’Antiquité implique pour les entreprises de développer une stratégie de surveillance du réseau efficace. Pourquoi et comment ? Pourquoi la surveillance de la sécurité du réseau est incontournable ?

La plupart des organisations, institutions et entreprises sont actuellement sous siège numérique. Les acteurs malveillants de tous types cherchent à accéder aux réseaux restreints. Et une fois à l’intérieur, ils peuvent endommager voire détruire des millions de données s’ils ne sont pas détectés pendant un certain laps de temps. Malheureusement, le temps moyen de présence des cyberattaquants est encore mesuré en mois, certains pirates restants cachés au sein des réseaux d’entreprise pendant plus de 280 jours. En réponse, les entreprises qui réussissent se tournent vers la surveillance de la sécurité réseau.

La surveillance de la sécurité réseau comprend en effet divers outils, tactiques et politiques conçus pour surveiller le trafic réseau et les dispositifs prévus afin d’identifier rapidement les vulnérabilités potentielles, les activités suspectes et tout autre signe pouvant révéler une violation en cours ou imminente. La plupart des services de surveillance de la sécurité réseau reposent ainsi sur des systèmes automatisés et intelligents capables de collecter, analyser et signaler les indicateurs de menace en temps réel.

Bien que souvent confondue avec la « surveillance du réseau », la surveillance de la sécurité réseau se concentre sur la détection et la gestion des intrusions en analysant divers éléments tels que les communications client-serveur, les sessions de trafic chiffré, et les protocoles réseau. La surveillance réseau traditionnelle, elle, se concentre davantage sur la structure et le fonctionnement du réseau lui-même. Elle suit les performances du réseau et révèle les goulots d’étranglement ou d’autres problèmes. Les deux approches, certes distinctes, demeurent complémentaires et visent à améliorer la visibilité du réseau pour une protection et des performances optimales.

Comment mettre en place une surveillance de la sécurité de son réseau optimale ?

Comme la ville de Troie l’a douloureusement appris durant l’Antiquité, aucune défense extérieure n’est imprenable. Peu importe la solidité des mesures de protection en vigueur, un acteur malveillant finira par trouver un moyen d’entrer s’il le veut. L’efficacité de toute solution de surveillance de la sécurité réseau dépend donc de la transparence. Celle-ci place en effet les systèmes critiques sous un microscope, permettant de détecter le trafic malveillant, de suivre les activités suspectes, d’identifier les menaces connues et inconnues, et de répondre rapidement aux incidents de sécurité. En d’autres termes, elle offre la visibilité nécessaire pour identifier et atténuer les menaces avant qu’elles ne deviennent incontrôlables… à condition que les entreprises s’en saisissent de manière appropriée.

Par conséquent, il est essentiel de fonder la surveillance de sa sécurité réseau sur une base saine. Celle-ci comprend un audit complet des performances du réseau et de ses vulnérabilités, la protection des données de surveillance, placées dans un emplacement séparé, ou encore la mise en place d’un protocole de réponse aux incidents impliquant la formation du personnel concerné. Une fois ces prémisses implantées, le but ultime sera d’éviter « l’effet Cheval de Troie », en somme, de bénéficier d’un niveau de visibilité parfait de son réseau, sans angle mort. Un objectif rendu possible grâce, notamment, à la surveillance des différentes configurations réseau, la supervision de toutes les couches de données sans exception et l’utilisation, en temps réel, des données historiques.

Or, ces bonnes pratiques, aussi efficaces soient-elles, induisent une charge de travail que les équipes IT ne sont pas toujours prêtes à absorber, ainsi qu’une expertise précise qu’elle ne détient pas toujours. C’est pourquoi l’automatisation des procédures de surveillance du réseau est essentielle pour optimiser l’efficacité générale et réduire la charge de travail des équipes IT.

En automatisant des tâches répétitives et chronophages, comme l’analyse des logs, la détection des anomalies et l’envoi d’alertes, les entreprises peuvent se concentrer sur des aspects plus stratégiques de la gestion de la sécurité. Cette automatisation permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de minimiser les erreurs humaines, augmentant ainsi la fiabilité et la précision de la surveillance du réseau. De plus, en utilisant des algorithmes avancés et l’intelligence artificielle, les systèmes automatisés peuvent détecter des menaces potentielles en temps réel et répondre immédiatement, réduisant ainsi le délai de réaction face aux incidents de sécurité. Enfin, l’investissement dans des outils de surveillance réseau fiables est crucial pour garantir une visibilité totale sur toutes les activités du réseau. Ces outils doivent être capables de fournir des analyses approfondies et détaillées, tout en étant soutenus par un service client de qualité et des ressources de support technique solides. Une solution fiable doit également être évolutive pour s’adapter aux besoins croissants de l’entreprise et offrir des mises à jour régulières pour rester efficace face aux nouvelles menaces.

La légende du Cheval de Troie nous rappelle donc l’importance cruciale de la surveillance de la sécurité réseau pour les entreprises d’aujourdhui. Elles doivent, en retenant cette leçon millénaire, adopter des stratégies de surveillance rigoureuses et automatisées pour détecter et neutraliser les cybermenaces avant qu’elles ne causent des dommages importants voire irréversibles. En investissant dans des outils fiables et évolutifs, elles peuvent ainsi assurer une visibilité totale et une protection optimale contre les intrusions malveillantes.