Comment lutter contre les cybermenaces dans le secteur financier grâce à une solution PAM ?

avril 2025 par Allan Camps Senior Enterprise Account Executive Chez Keeper Security

Selon le rapport d’IBM sur le coût d’une violation de données en 2024, le coût moyen d’une seule violation a atteint 4,88 millions de dollars, en raison des pertes de revenus, des temps d’arrêt, de la perte de clients et des amendes réglementaires. Les entreprises de services financiers sont des cibles de choix pour les cybercriminels. En 2021, Capital One a payé 80 millions de dollars d’amende pour une violation de données touchant 100 millions de clients, et en 2022, Morgan Stanley a été condamné à 35 millions de dollars d’amende pour une violation affectant 15 millions de consommateurs.

Les cybermenaces croissantes dans le secteur financier

• Ransomware : Les attaques par ransomware verrouillent les données et les systèmes jusqu’au paiement d’une rançon. Les institutions financières sont particulièrement vulnérables en raison de la valeur des données qu’elles gèrent. En 2021, la Pacific City Bank a été victime d’une attaque par ransomware qui a exposé des données sensibles de clients.

• Hameçonnage et ingénierie sociale : Les attaques par hameçonnage ciblent les employés via des emails frauduleux. En 2016, une escroquerie a coûté 75,8 millions de dollars à la banque belge Crelan avant d’être découverte lors d’un audit interne.

• Attaques par déni de service distribué (DDoS) : Les attaques DDoS visent à submerger les serveurs des entreprises. En 2023, 35 % des attaques DDoS mondiales ciblaient des entreprises financières, perturbant leurs services essentiels.

Qu’est-ce qu’une solution PAM et pourquoi est-elle importante pour les institutions financières ?

Les solutions de gestion des accès privilégiés (PAM) permettent de sécuriser, surveiller et contrôler l’accès aux systèmes critiques. Elles offrent plusieurs avantages :

• Sécurisation des données sensibles en limitant l’accès aux utilisateurs autorisés.

• Respect des réglementations (RGPD, PCI DSS, SOX, SOC 2) en appliquant des politiques d’accès strictes.

• Réduction de l’exposition aux cybermenaces grâce à un contrôle des comptes privilégiés.

• Atténuation des menaces internes par un suivi des activités des utilisateurs privilégiés.

• Amélioration de la réponse aux incidents grâce à une visibilité instantanée des accès.

Comment la PAM aide à lutter contre les cybermenaces dans le secteur financier

• Accès restreint et contrôlé aux systèmes critiques : stockage des identifiants dans un coffre-fort sécurisé et accès juste-à-temps (JIT) pour minimiser l’exposition aux risques.

• Surveillance en temps réel et enregistrement des sessions : suivi en continu de l’activité des utilisateurs privilégiés et alertes en cas de comportement suspect.

• Rotation automatisée des identifiants et gestion des mots de passe : renouvellement régulier des accès pour éviter leur compromission.

• Préparation à la conformité et audit : mise en place de journaux d’audit détaillés facilitant les rapports de conformité.

• Détection et réponse avancées aux menaces : intégration aux solutions SIEM pour analyser les risques en temps réel.

• Gestion multi-cloud : centralisation de l’accès aux infrastructures sur site et cloud.

En adoptant une solution PAM, les institutions financières renforcent leur sécurité en contrôlant l’accès aux systèmes critiques, en surveillant les activités privilégiées et en réduisant les risques de cyberattaques. Face aux menaces croissantes, la gestion des accès privilégiés s’impose comme un levier essentiel pour protéger les données sensibles et assurer la conformité aux réglementations.