Comment l’IA peut impacter l’industrie des télécoms

avril 2025 par Noémia DOMINGUES Channel Manager chez SNOM France

Une chose est désormais évidente, l’intelligence artificielle est aujourd’hui une technologie de rupture qui amène l’ensemble des secteurs d’activités et tous les métiers à évoluer et à intégrer de nouvelles possibilités. Dans ce contexte, le secteur des télécoms ne fait aujourd’hui pas exception. Ainsi, un premier usage semble se développer et commencer à se positionner sur le marché comme un must have : la transcription automatique.