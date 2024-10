Comment Gmail rédige secrètement des messages sans votre consentement

octobre 2024 par Josh Gordon, expert en technologie chez Geonode

Des explorations récentes des fonctionnalités de Gmail suggèrent qu’un tel scénario n’est pas seulement possible ; il se produit.

Dévoilement des fonctions Smart Compose et Auto-Compose de Gmail

Gmail intègre des fonctionnalités basées sur l’IA, comme Smart Compose et Auto-Compose, qui prédisent et génèrent du texte pour simplifier votre processus de composition d’e-mails. Smart Compose suggère des fins de phrases en temps réel, que vous pouvez accepter en appuyant sur la touche "Tab". D’autre part, Auto-Compose va encore plus loin en permettant une rédaction plus autonome des messages en fonction des modèles et des phrases fréquents dans vos anciens e-mails.

Les préoccupations sous-jacentes

Bien que ces fonctionnalités visent à gagner du temps et à réduire la saisie répétitive, elles soulèvent d’importantes préoccupations en matière de confidentialité et de consentement :

Décisions automatisées : Auto-Compose peut générer du contenu sans intervention de l’utilisateur, ce qui peut entraîner des envois de messages involontaires.

Confidentialité : Le mécanisme par lequel Gmail prédit les besoins des utilisateurs repose sur une analyse algorithmique des e-mails antérieurs, ce qui peut perturber les utilisateurs mal à l’aise face à un tel examen.

Avis d’expert

Josh Gordon, un expert en technologie de Geonode, a partagé ses réflexions sur ce problème émergent :

"Les utilisateurs doivent avoir un contrôle clair sur ces fonctionnalités. Si l’IA peut considérablement améliorer l’efficacité, il est essentiel qu’elle ne prenne pas le pas sur l’autonomie des utilisateurs. Ces derniers doivent être informés et avoir le choix d’activer ou non ces fonctionnalités."

Contrôle utilisateur et personnalisation

Voici les étapes à suivre pour contrôler ces fonctionnalités dans vos paramètres Gmail, en vous assurant qu’elles ne fonctionnent qu’avec votre consentement :

Accéder aux paramètres : Cliquez sur l’icône d’engrenage dans Gmail et accédez à "Voir tous les paramètres".

Accédez à l’onglet "Général" : vous y trouverez des options pour Smart Compose.

Options de composition intelligente : désactivez l’option "Suggestions d’écriture" pour désactiver la composition intelligente.

Fonctionnalité de saisie semi-automatique : actuellement, Gmail ne propose aucun contrôle explicite permettant de désactiver Auto-Compose sans affecter les autres fonctionnalités.

Équilibrer la technologie et la confidentialité

Les progrès de la technologie du courrier électronique visent à rendre la communication plus fluide et plus efficace. Cependant, ils mettent en évidence l’équilibre délicat entre l’utilisation des avancées de l’IA et le maintien de la confidentialité et du consentement des individus. Les utilisateurs doivent rester vigilants et proactifs dans la gestion de leurs paramètres en fonction de leur niveau de confort et de sécurité.

Pour vous orienter dans cette ère technologiquement avancée, restez informé des fonctionnalités et des outils avec lesquels vous interagissez quotidiennement. Le réglage des paramètres peut sembler mineur, mais il joue un rôle important dans la préservation de votre autonomie numérique.

Engager un dialogue plus approfondi

Ces fonctionnalités vous incitent-elles à reconsidérer les compromis en matière de confidentialité au profit de la commodité des outils numériques ? Quel niveau de contrôle les utilisateurs devraient-ils avoir sur les fonctionnalités d’IA au sein de leurs applications ? Ces questions constituent des considérations essentielles à l’heure où nous avançons vers un avenir où l’IA est intégrée.