Comment empêcher les mouvements latéraux au sein d’un réseau

septembre 2024 par Patrick Houyoux LL.M. ULB, Brussels, Trinity College, Cambridge, UK. President – Director PT SYDECO

La cybersécurité est devenue une priorité cruciale pour les entreprises modernes, confrontées à des menaces de plus en plus sophistiquées et diversifiées. Les mouvements latéraux, où un attaquant se déplace à travers un réseau après une première intrusion, représentent une des techniques les plus dangereuses et insidieuses. Ils permettent aux cybercriminels d’élargir leur accès et de compromettre des ressources critiques, souvent avant que les détections et les réponses ne soient mises en place. Comprendre ces mouvements latéraux et mettre en œuvre des solutions efficaces pour les contrer est essentiel pour protéger les actifs numériques et assurer la continuité des opérations.

I – DANGERS DES MOUVEMENTS LATERAUX AU SEIN D’UN RÉSEAU

Les mouvements latéraux dans un réseau peuvent entraîner des dommages graves et étendus. Une fois qu’un attaquant a compromis un point d’accès, il peut progressivement étendre son contrôle et atteindre des cibles critiques. Voici une analyse détaillée des principaux types de dommages résultants :

1. Compromission des données sensibles :

o Impact : L’accès non autorisé à des segments du réseau contenant des informations sensibles (données clients, informations financières, dossiers de propriété intellectuelle) peut entraîner des violations de données, des fuites d’informations confidentielles, et des pertes financières importantes. Ces incidents peuvent également entraîner des amendes lourdes pour non-conformité aux réglementations en vigueur.

o Conséquences : Les dommages financiers peuvent inclure les coûts de notification, les amendes réglementaires, et les frais juridiques. De plus, les pertes de confiance des clients peuvent avoir des répercussions à long terme sur la réputation de l’entreprise.

2. Espionnage industriel :

o Impact : Un accès non autorisé aux ressources internes permet de voler des secrets commerciaux, des plans de produits ou des technologies propriétaires. L’espionnage industriel peut donner un avantage concurrentiel aux entreprises rivales et nuire à la réputation de l’entreprise ciblée.

o Conséquences : Les pertes de parts de marché et les dommages à la réputation peuvent être considérables, affectant la position concurrentielle de l’entreprise sur le marché.

3. Sabotage des systèmes :

o Impact : Les attaquants peuvent modifier, détruire ou altérer des systèmes critiques, entraînant des arrêts de production ou la paralysie des services informatiques. Ce sabotage peut causer des interruptions prolongées des opérations, avec des impacts économiques et opérationnels significatifs.

o Conséquences : Les interruptions de service peuvent entraîner des pertes financières directes, des pénalités contractuelles, et des perturbations dans les opérations quotidiennes.

4. Propagation de logiciels malveillants (malware) :

o Impact : Les mouvements latéraux facilitent la propagation rapide de logiciels malveillants (ransomware, trojans) à travers le réseau. Un ransomware, par exemple, peut chiffrer des fichiers sur plusieurs machines, entraînant la perte d’accès aux données et forçant l’entreprise à payer une rançon.

o Conséquences : L’impact peut inclure des pertes de données critiques, des frais de récupération, et une interruption significative des opérations.

5. Prise de contrôle de l’infrastructure :

o Impact : Les attaquants peuvent établir des portes dérobées (backdoors) et maintenir un accès persistant au réseau, permettant de détourner les serveurs pour des activités malveillantes (minage de cryptomonnaie, attaques DDoS) ou d’exfiltrer des informations en continu.

o Conséquences : Cela peut entraîner des abus des ressources informatiques, des violations continues de la sécurité, et des impacts sur la performance des systèmes.

6. Perte de confiance et impact sur la réputation :

o Impact : Les fuites de données ou les perturbations causées par des attaques latérales peuvent gravement affecter la réputation de l’entreprise. La perte de confiance des clients, partenaires et investisseurs peut entraîner une baisse des ventes et une détérioration de la valeur de l’entreprise.

o Conséquences : Les répercussions sur la réputation peuvent se traduire par une perte de clients, des ruptures de contrat, et une diminution de la valeur de l’entreprise.

7. Coûts élevés de récupération :

o Impact : La récupération après une contamination latérale nécessite des investissements importants pour analyser et réparer les systèmes compromis, y compris la restauration des données, la mise en œuvre de nouvelles mesures de sécurité, et les frais juridiques liés aux litiges ou aux amendes.

o Conséquences : Les coûts de récupération peuvent inclure des frais de consultants, des dépenses en technologies de sécurité supplémentaires, et des coûts liés à la remédiation des systèmes affectés.

En résumé, les mouvements latéraux peuvent transformer une simple intrusion en une attaque dévastatrice, affectant la sécurité, les finances, et la continuité des opérations de l’entreprise. C’est pourquoi il est impératif d’implémenter des solutions robustes pour prévenir de telles menaces.

II – MOYENS UTILISÉS PAR LES HACKERS POUR Y PROCÉDER

Les hackers utilisent une variété de techniques pour effectuer des mouvements latéraux dans un réseau après une première intrusion. Voici les méthodes les plus courantes :

1. Vol de justificatifs d’identité (credential theft) :

o Méthode : Les attaquants volent des informations d’identification (mots de passe, tokens) d’autres utilisateurs après avoir accédé à une machine. Ils utilisent ensuite ces informations pour se connecter à d’autres systèmes.

o Techniques : Phishing, keylogging, extraction de données depuis des systèmes compromis.

2. Exploitation des vulnérabilités :

o Méthode : Les pirates identifient des vulnérabilités non corrigées dans d’autres parties du réseau, leur permettant de prendre le contrôle d’autres machines.

o Techniques : Utilisation de failles de sécurité non patchées, exploitation des faiblesses des logiciels.

3. Utilisation de scripts d’administration :

o Méthode : Les hackers exploitent des outils natifs comme PowerShell ou PsExec pour exécuter des commandes à distance sur d’autres systèmes, rendant leurs activités moins suspectes.

o Techniques : Exécution de scripts pour déployer des charges utiles, manipulation des paramètres système à distance.

4. Reconnaissance interne :

o Méthode : Les attaquants cartographient le réseau pour identifier des cibles intéressantes (serveurs de fichiers, bases de données, etc.), en utilisant des outils comme ARP scanning ou Netstat.

o Techniques : Scans réseau pour identifier des ressources accessibles, analyse des configurations de réseau.

5. Exfiltration de données :

o Méthode : Après avoir compromis plusieurs machines, les attaquants rassemblent des données critiques ou sensibles et les exfiltrent hors du réseau.

o Techniques : Utilisation de canaux de communication non sécurisés pour transférer des données, exploitation des capacités de stockage et de transfert du réseau.

III – COMMENT ARCHANGEL 2.0 EMPÊCHE DE TELS MOUVEMENTS

Les chercheurs de PT SYDECO ont conçu ARCHANGEL 2.0 pour empêcher les mouvements latéraux en combinant la micro-segmentation et un VPN sécurisé. Voici comment cette solution innovante protège contre les techniques d’attaque décrites ci-dessus :

Micro-segmentation :

Principe : ARCHANGEL 2.0 isole chaque ressource ou application au sein du réseau, limitant les communications entre segments à des chemins autorisés. Cela empêche un attaquant d’accéder à d’autres parties du réseau, même s’il parvient à compromettre un point.

Avantage : Les segments sont cloisonnés de manière à ce qu’un accès non autorisé à un segment ne permette pas l’accès à d’autres segments ou ressources critiques.

VPN sécurisé :

Principe : Le serveur VPN, installé dans le système, crée un périmètre sécurisé où toutes les connexions doivent passer. Il contrôle les accès et assure que seuls les utilisateurs authentifiés peuvent accéder au réseau.

Avantages :

Contrôle total des accès : Élimine les risques d’accès non autorisés depuis l’extérieur en exigeant une authentification stricte.

Protection contre les menaces externes : Empêche l’accès direct à l’internet de l’entreprise sans passer par le VPN.

Renforcement de la séparation des réseaux : Les utilisateurs n’ont accès qu’aux ressources nécessaires, limitant ainsi leur capacité à se déplacer latéralement.

IV – APPLICATION PRATIQUE DU SYSTÈME ARCHANGEL 2.0 AUX MÉTHODES D’ATTAQUES

ARCHANGEL 2.0 est conçu pour contrer efficacement les techniques d’attaque les plus courantes :

1. Vol de justificatifs d’identité (credential theft) :

o VPN sécurisé : L’accès au réseau est conditionné par une authentification forte via le VPN, avec authentification multi-facteurs (MFA) pour réduire le risque de vol de justificatifs d’identité.

2. Exploitation des vulnérabilités :

o Micro-segmentation : En cloisonnant les ressources, ARCHANGEL 2.0 réduit les possibilités d’exploitation de vulnérabilités non corrigées à d’autres segments du réseau.

3. Utilisation de scripts d’administration :

o Micro-segmentation et VPN sécurisé : Limite l’accès aux outils d’administration et scripts à des segments précis et contrôlés, tout en nécessitant une authentification via le VPN pour toute activité à distance.

4. Reconnaissance interne :

o Micro-segmentation : Prévient la reconnaissance interne non autorisée en limitant la visibilité des segments aux seuls utilisateurs autorisés.

5. Exfiltration de données :

o VPN sécurisé : Assure que toute exfiltration de données passe par des canaux sécurisés et surveillés, réduisant le risque d’exfiltration non détectée.

Conclusion

Les mouvements latéraux représentent une menace sérieuse et complexe qui peut compromettre la sécurité et la continuité des opérations d’une entreprise. Pour se défendre contre ces attaques, il est crucial de mettre en place des solutions robustes comme ARCHANGEL 2.0, qui offrent une protection avancée grâce à la micro-segmentation et un VPN sécurisé. Ces technologies permettent non seulement de bloquer les mouvements latéraux, mais aussi de renforcer la sécurité globale du réseau en contrôlant les accès et en cloisonnant les ressources critiques.

Nous invitons les entreprises à adopter ARCHANGEL 2.0 pour bénéficier d’une protection proactive contre les mouvements latéraux et autres menaces avancées. Pour en savoir plus sur comment ARCHANGEL 2.0 peut sécuriser votre réseau et protéger vos ressources, contactez-nous dès aujourd’hui. Info@sydecloud.com. Ne laissez pas les mouvements latéraux compromettre votre entreprise – choisissez une solution de cybersécurité de pointe et renforcez votre défense dès maintenant.