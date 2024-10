Comment CATO Networks et SASETY permettent de répondre efficacement aux exigences de NIS2

octobre 2024 par SASETY

La directive sur la sécurité des réseaux et de l’information (NIS2), impose des exigences strictes en matière de cybersécurité pour les infrastructures critiques. Au travers de sa solution SASE, CATO Networks, leader dans le Magic Quadrant de Gartner en 2024, offre une solution pour aider les organisations à se conformer à ces nouvelles régulations. Dans cet article, découvrez comment la technologie de CATO Networks et les services managés de SASETY permettent de répondre aux principales exigences de la directive NIS2.

Gestion des actifs et visibilité

La gestion des actifs et la visibilité sont des éléments essentiels de la directive NIS2. La plateforme Cloud SASE de CATO offre une visibilité exhaustive des actifs, y compris les utilisateurs, les équipements et l’ensemble des applications consommées. Grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle, CATO automatise la découverte des équipements IT, IoT et OT, à la fois en mode passif et actif. Les administrateurs peuvent visualiser l’ensemble des actifs connectés à l’infrastructure via un tableau de bord unique, ce qui facilite la gestion et la prise de décision.

La plateforme de CATO identifie automatiquement les applications non répertoriées (Shadow IT), ce qui permet de classer les risques associés à chaque application, utilisateur et équipement. L’évaluation des vulnérabilités est réalisée par le moteur Managed XDR (Extended Detection and Response), qui réalise une analyse continue des menaces et des risques. Ainsi, la gestion des actifs et la visibilité délivrées par le Cloud SASE de CATO répondent pleinement aux exigences de NIS2.

Évaluation des risques

L’évaluation des risques est un aspect fondamental de la conformité à NIS2. CATO Networks met à disposition des outils sophistiqués pour l’évaluation et la gestion des risques, intégrés directement dans la plateforme SASE. Le tableau de bord Mitre ATT&CK permet de suivre et d’analyser les tactiques et techniques des cyberattaques, facilitant ainsi la mise en place de mesures de défense adaptées. Basé sur l’utilisation réelle des applications, le catalogue d’applications de CATO permet de découvrir plus de 200 nouvelles applications par semaine, avec pour chacune, une évaluation détaillée des risques.

Des tableaux de bord proposent les meilleures pratiques de sécurité ainsi que des recommandations pour améliorer la posture de sécurité. Tous ces tableaux de bord sont disponibles depuis l’application de gestion de CATO, offrant une compréhension immédiate de la posture de sécurité de l’organisation. En combinant ces outils d’évaluation des risques et de gestion en temps réel, CATO Networks assure une conformité totale aux exigences de NIS2.

Gouvernance et conformité

La directive NIS2 exige que les organisations assurent une gouvernance robuste et une conformité à diverses régulations. CATO Networks garantit cette conformité grâce à ses certifications et à ses partenariats de confiance. CATO est conforme aux normes ISO 27001, SOC 1, SOC 2, SOC 3, et au RGPD, assurant ainsi que les pratiques de sécurité respectent les standards internationaux. En tant que partenaire de confiance, CATO assure également la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, répondant ainsi aux exigences de gouvernance de NIS2.

La plateforme centralisée de CATO élimine la complexité des solutions unitaires, permettant une gestion simplifiée et efficace des politiques de sécurité. En agissant comme un partenaire numérique fiable, CATO assure une conformité continue aux exigences de NIS2 et autres cadres réglementaires.

Sécurité du réseau

La sécurité du réseau est une priorité de NIS2. La plateforme CATO SASE Cloud intègre des fonctionnalités avancées pour assurer une protection complète du trafic réseau. Les moteurs de sécurité délivrés par le cloud, comme NGFW (Next-Generation Firewall), SWG (Secure Web Gateway), IPS (Intrusion Prevention System), NGAM (Next-Generation Anti-Malware), et RBI (Remote Browser Isolation), offrent une protection à 360° du trafic Nord-Sud et Est-Ouest. La plateforme assure une inspection complète du trafic avec une capacité de traitement et d’inspection illimitée.

Grâce à des politiques de sécurité prédéfinies, plus de 80 catégories intégrées, et une intelligence artificielle qui gère automatiquement les informations sur les menaces, CATO assure une protection instantanée contre les menaces émergentes.

Sécurité des données

La protection des données est une exigence fondamentale de NIS2. CATO Networks offre des solutions robustes pour assurer la sécurité des données à tous les niveaux. Les solutions CASB (Cloud Access Security Broker – Courtier de Sécurité d’Accès au Cloud) et DLP (Data Loss Prevention – Prévention des Fuites de Données) de CATO assurent la protection des applications et des données, aussi bien en ligne que hors ligne. Les données sont chiffrées au repos et en transit, grâce à un système de gestion des clés distribuées propriétaire.

La plateforme assure également une visibilité complète des applications cloud et un contrôle des applications non sanctionnées (Shadow IT). CATO impose des restrictions pour les locataires des applications SaaS (Software as aService – Logiciel en tant que Service) d’entreprise, assurant ainsi une protection cohérente des données sensibles. Grâce à ces mesures de sécurité des données, CATO Networks garantit une conformité totale aux exigences de NIS2.

Contrôle d’accès et Zero Trust

Le contrôle d’accès et l’implémentation du modèle Zero Trust sont essentiels pour répondre aux exigences de NIS2. CATO Networks fournit des solutions complètes pour assurer un accès sécurisé aux actifs critiques. Les contrôles d’accès multi-niveaux de CATO évaluent continuellement la posture de sécurité des équipements pour garantir un accès sécurisé. La plateforme permet l’accès sans client pour les tiers et les dispositifs BYOD, avec des politiques d’accès granulaires basées sur l’identité.

Les politiques RBAC (Role-Based Access Control), SSO (Single Sign-On) et MFA (Multi-Factor Authentication) assurent un contrôle d’accès granulaire, offrant une expérience utilisateur cohérente tout en renforçant la sécurité. En appliquant une politique Zero Trust partout, la plateforme assure une sécurité uniforme pour tous les utilisateurs, quel que soit leur emplacement.

Détection des incidents et réponse

La détection rapide des incidents et une réponse efficace sont une exigence de NIS2. La plateforme CATO XDR offre des capacités avancées pour la détection et la réponse aux incidents. Les capteurs natifs intégrés dans la plateforme XDR de CATO permettent une détection rapide des incidents de sécurité et du réseau. De plus, la surveillance de la chaîne d’approvisionnement assurée par la plateforme CASB de CATO garantit une visibilité complète sur la conformité des fournisseurs d’applications tierces.

CATO fournit une gamme complète de rapports d’incidents pour une analyse post-incident approfondie. Les tableaux de bord MITRE ATT&CK offrent une compréhension immédiate de l’avancement des attaques, facilitant ainsi la réponse rapide aux incidents.

Continuité d’activité et reprise après sinistre

La continuité de l’activité et la reprise après sinistre sont essentielles pour les organisations fournissant des services critiques. CATO Networks offre une architecture résiliente pour assurer la disponibilité continue des services. L’architecture auto-réparatrice de CATO assure une disponibilité de 99,999%, garantissant une continuité de l’activité même en cas d’incident. Les politiques actionnables via la console CATO permettent une gestion rapide et efficace des menaces.

Le réseau privé global de CATO, avec des liens redondants de niveau Tier-1, assure une reprise rapide après sinistre. Les services de remédiation avancés de CATO permettent une réponse rapide aux incidents de sécurité, assurant ainsi une reprise rapide des opérations.

Comment SASETY accélère la mise en conformité NIS2

SASETY, en tant qu’expert et partenaire français stratégique de CATO Networks, depuis 4 ans, joue un rôle important dans l’accompagnement des organisations dans la mise en place de la conformité aux exigences de NIS2. Grâce à une expertise approfondie en cybersécurité et en gestion des réseaux, SASETY propose une gamme de services pour faciliter cette transition.

La démarche démarre par une évaluation complète des besoins de l’organisation, en identifiant les manques actuels en matière de cybersécurité et de conformité NIS2. Cette évaluation permet de définir un plan de mise en œuvre détaillé, aligné sur les objectifs de sécurité et de conformité de l’organisation.En cartographiant l’ensemble des actifs numériques, incluant les dispositifs IoT et OT, les équipes SASETY sont en mesure de réaliser une analyse approfondie des risques pour identifier les vulnérabilités et prioriser les actions à entreprendre.

La seconde étape consiste à élaborer une feuille de route détaillée pour l’implémentation de la solution SASE de CATO, avec un plan d’action clair et des échéances définies. Ce plan inclut des mesures spécifiques pour répondre aux exigences de NIS2, assurant une conformité complète. La mise en œuvre de la solution SASE de CATO Networks par SASETY comprend plusieurs phases, allant de l’installation initiale à la configuration avancée et à la formation des équipes.

Lors de la phase d’installation, les équipes SASETY configurent la solution selon les besoins spécifiques de l’organisation, incluant les politiques de sécurité, les contrôles d’accès et les protocoles de chiffrement des données. Une attention particulière est portée à l’optimisation des performances réseau et à la gestion de la bande passante, garantissant une expérience utilisateur fluide.

SASETY offre également des programmes de formation complets pour les équipes IT, assurant une compréhension approfondie de la solution SASE et des meilleures pratiques de cybersécurité.

Des sessions de formation techniques approfondies sont organisées, couvrant tous les aspects de la gestion et de la maintenance de la solution SASE. Des ateliers pratiques permettent aux équipes de se familiariser avec les outils et les fonctionnalités de la solution, renforçant ainsi leurs compétences.

Après la mise en œuvre initiale, SASETY continue d’accompagner ses clients avec des services managés et d’amélioration continue, garantissant une conformité durable et une protection optimale. SASETY réalise une supervision des services réseau et sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour résoudre rapidement tout problème technique ou identifier tout incident de sécurité. La plateforme CATO est automatiquement mise à jour pour inclure les dernières améliorations de sécurité et les nouvelles fonctionnalités. Des audits de sécurité réguliers sont réalisés pour identifier les nouvelles vulnérabilités et adapter les politiques de sécurité en conséquence.

SASETY veille également à ce que les solutions mises en place restent conformes aux évolutions des régulations, en particulier celles de NIS2.