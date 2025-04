Colt Technology Services annonce la vente de huit datacenters en Europe

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Colt Technology Services annonce la cession de six de ses datacenters situés dans les principales villes européennes au fournisseur de datacenters NorthC, basé aux Pays-Bas et détenu majoritairement par des fonds gérés par DWS Group.

Colt va également céder deux de ses datacentrers situés à Londres à une entreprise britannique de datacenters, également détenue par des fonds gérés par DWS Group. Cette vente permet à NorthC d’étendre sa présence européenne, tandis que Colt pourra se recentrer sur sa stratégie principale : proposer une infrastructure numérique durable pour favoriser la réussite de ses clients et accompagner le développement de l’économie de l’intelligence artificielle (IA). La cession devrait être finalisée dans le courant de l’année.

Les huit datacenters concernés par cette cession sont situés à Amsterdam, Berlin, Düsseldorf, Francfort, Hambourg, Munich, ainsi que deux à Londres. Ces datacenters font partie des actifs acquis par Colt lors de l’acquisition de Lumen EMEA en novembre 2023.

L’activité de colocation, comprenant environ 400 clients, sera transférée de Colt dans le cadre de la cession. La majorité de ces clients achètent également des produits réseau à Colt et resteront donc clients de Colt.

Dans le cadre de cette transaction, Colt conclura un partenariat avec NorthC et conservera les équipements réseau des datacenters au sein de son infrastructure numérique mondiale. Cette infrastructure connecte plus de 32 000 immeubles de bureaux dans plus de 40 pays, relie plus de 275 points de présence (PoP) et maintient dix câbles sous-marins transatlantiques. Colt co-gère également AS3356, le plus grand backbone Internet au monde selon l’ACDI.

NorthC est un fournisseur indépendant de datacenters de premier plan aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suisse et se distingue par sa forte présence locale dans les différentes régions, ses services de datacenters de haute qualité et ses solutions de connectivité pour les entreprises, les fournisseurs de services informatiques et de services cloud gérés, les institutions et les organisations gouvernementales.

La transaction envisagée est soumise aux conditions habituelles en matière commerciale.