Colt renforce son portefeuille de solutions réseau avec un service LAN managé

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Colt Technology Services renforce son offre de services avec la mise sur le marché dans plus de 40 pays d’une solution innovante de réseau local managé. Cette nouvelle solution est idéale pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des avantages d’un réseau local en termes de performance, de sécurité et de rentabilité, sans avoir à en assurer la gestion complexe et coûteuse. Colt Managed LAN service associe une infrastructure numérique puissante à une expérience de service simplifiée et sans effort.

Les entreprises et les organisations choisissent de plus en plus les réseaux locaux pour un partage rapide, efficace et sécurisé des données en temps réel entre appareils situés dans des bâtiments de bureaux distants, des administrations locales, des sites de production ou industriels, des hôpitaux ou des magasins. Cette tendance tend à s’accélérer

Cette tendance se renforce à mesure que de plus en plus d’entreprises intègrent l’intelligence artificielle, générant et analysant des volumes croissants de données, tout en recherchant de nouvelles approches pour se prémunir contre des menaces de sécurité de plus en plus sophistiquées.

La solution Managed LAN de Colt peut se connecter rapidement, facilement et en toute sécurité à l’environnement réseau cloud ou sur site d’une entreprise via des services réseau tels que la solution SD WAN (Software Defined Wide Area Network) de Colt. Elle met à disposition des entreprises une infrastructure numérique performante, sécurisée et hautement interconnectée, constituant un atout stratégique majeur pour celles qui optimisent leur empreinte immobilière, intègrent de nouveaux sites à la suite d’opérations de fusion-acquisition, ou accompagnent leur expansion organique par l’ouverture de nouveaux locaux.

En optant pour le service de LAN managé de Colt, les entreprises bénéficient d’un ensemble d’avantages stratégiques :

• Supervision proactive du réseau : Une équipe d’experts assure une surveillance continue à l’aide de solutions logicielles de pointe, garantissant des performances optimales et une haute disponibilité, sans les contraintes ni les investissements liés à une gestion interne.

• Renforcement de la sécurité des données et du réseau : Colt applique des normes de cybersécurité rigoureuses, soutenues par des outils avancés et ses « Binding Corporate Rules, » assurant la conformité et la protection des informations critiques.

• Délais de mise en service accélérés : Une mise en œuvre rapide et efficace permet aux entreprises de bénéficier sans attendre des performances du réseau.

• Optimisation des ressources internes : Les équipes informatiques sont déchargées des tâches opérationnelles de gestion réseau, ce qui leur permet de se concentrer pleinement sur les projets à forte valeur ajoutée et les objectifs de transformation digitale.

• Maîtrise des coûts et efficacité énergétique : Grâce à une facturation basée sur la consommation réelle et à des infrastructures éco-performantes, les entreprises réduisent leurs dépenses d’exploitation tout en améliorant leur empreinte énergétique.

• Technologie évolutive et pérenne : Colt anticipe les évolutions du marché en investissant continuellement dans des technologies innovantes et durables, assurant ainsi un réseau toujours à la pointe, aligné sur les objectifs RSE de ses clients.

• Sérénité et excellence du service client : Colt offre un accompagnement proactif, personnalisé et reconnu comme une référence sur le marché, garantissant à ses clients une expérience de service fiable et rassurante.