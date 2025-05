Colt élargit son offre NaaS

mai 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Colt Technology Services annonce l’extension de sa plateforme On Demand Network as a Service (NaaS), maintes fois primée, avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités conçues pour améliorer les services cloud des entreprises, renforcer la résilience et offrir une plus grande autonomie aux organisations en quête de flexibilité, de sécurité et de choix dans un environnement économique en constante évolution. Les trois nouvelles fonctionnalités, désormais disponibles, sont : On Demand Diversity, Dedicated Cloud Ports et le nouveau Multi-Vendor Offnet.

La plateforme On Demand NaaS de Colt offre aux entreprises choix et flexibilité, leur permettant de consommer leurs services réseau de manière agile, évolutive et la demande, comme ils le feraient avec leurs services cloud. Les entreprises peuvent choisir de se connecter via un portail ou une API ; elles peuvent ajouter ou supprimer des services et de la capacité, et bénéficier d’une livraison en temps réel pour les services propre à Colt. Elles peuvent également choisir entre une facturation entièrement flexible « à l’heure » ou des modèles d’abonnement plus longs. Ces nouvelles fonctionnalités s’inscrivent dans le cadre de l’engagement continu de Colt à développer sa plateforme On Demand NaaS afin de répondre aux besoins évolutifs de ses clients internationaux.

On Demand Diversity permet aux entreprises de sélectionner différentes routes réseau pour leurs services Ethernet, Cloud et Internet à l’aide d’un système de commande en libre-service dans la plateforme Colt NaaS. La possibilité de demander une diversité d’accès « à la demande » améliore les performances du réseau, renforce la résilience et la reprise après sinistre, et prend en charge des niveaux de conformité plus élevés.

Dedicated Cloud Ports sont désormais disponibles via la plateforme NaaS de Colt, offrant une plus grande évolutivité aux solutions Cloud des entreprises et complétant la capacité de Cloud hébergé déjà présente sur la plateforme. Auparavant, l’accès aux services cloud d’organisations telles que AWS, Microsoft et Google était déjà disponible dans NaaS par le biais de ports cloud partagés « hébergés », qui pouvaient être configurés rapidement via le portail ou les API. La nouvelle fonction Dedicated Cloud Ports offre des connexions directes et privées au cloud, avec une capacité, une fiabilité et une sécurité élevées. La sélection de ports cloud dédiés via la plateforme Colt NaaS permet aux entreprises de bénéficier d’une expérience de service sans effort, d’une transparence des coûts et d’une portée réseau inégalée, puisqu’elles peuvent se connecter au cloud depuis des millions d’emplacements dans le monde.

La nouvelle fonctionnalité Multi-Vendor Offnet renforce la flexibilité et l’efficacité des clients de Colt, en leur permettant de choisir parmi des centaines d’opérateurs partenaires lorsqu’ils connectent un nouveau site « offnet » ne faisant pas directement partie de l’infrastructure réseau de Colt. De nombreuses entreprises optent pour une stratégie multi-fournisseurs afin de s’adapter au mieux à leur organisation globale. La plateforme NaaS de Colt offre un moyen pratique, rapide et rentable de mettre en place cette infrastructure.

Colt a révolutionné la manière dont les entreprises mettent en place leurs services d’infrastructure numérique. Sa plateforme On Demand, lancée il y a plus de sept ans, a été la première itération de NaaS à être commercialisée, offrant une plateforme en libre-service simplifiée et automatisée qui a permis de réduire la complexité et de réimaginer le processus de commande et d’approvisionnement. Aujourd’hui, les organisations ont accès, via le portail NaaS, à :

• 32 000 bâtiments connectés à Colt et plus de 275 points de présence dans le cloud en Europe, en Asie et en Amérique du Nord

• 130 000 emplacements desservis par une fibre dédiée (FTTX)

• Des millions de sites livrés par l’intermédiaire d’opérateurs partenaires dans plus de 180 pays avec un seul accord de niveau de service, un seul contrat et un seul interlocuteur

Colt a récemment remporté six prix pour sa plateforme NaaS lors des MEF Naas Excellence awards 2024 en tant que :

• Fournisseur de services NaaS de l’année - Monde

• Fournisseur de services NaaS de l’année - Europe

• Fournisseur de services SD WAN de l’année - Europe

• Meilleure vision NaaS - Fournisseur de services

• Meilleure plateforme d’automatisation de l’écosystème de services

• Leadership en matière d’automatisation des services - Europe