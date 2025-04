Cohesity renforce son partenariat avec Google Cloud

avril 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Ces mises à jour offriront également de nouvelles capacités dont la recherche alimentée par l’IA et le raisonnement avancé pour extraire plus facilement des informations et de la valeur des données métier critiques, quel que soit leur emplacement.

Solutions Avancées de Sécurité des Données et de Cyber-Résilience

Afin d’aider les entreprises à se prémunir contre la menace croissante des ransomwares et autres cyberattaques ciblant leurs activités, Cohesity présente de nouvelles fonctionnalités de sécurité des données dans Google Cloud :

· Intégration de Google Threat Intelligence à Cohesity Data Cloud : offre une détection rapide des menaces émergentes au sein des données de sauvegarde. Grâce à l’expertise de Google Threat Intelligence, le plus vaste observatoire de menaces au monde - alimenté par plus de 1 100 enquêtes annuelles sur les incidents et la surveillance de plus de 450 acteurs de la meances analysés par d’une centaine d’experts internationaux - cette intégration renforce considérablement les capacités existantes de Cohesity en matière de détection et de réponse aux incidents. Les organisations peuvent ainsi identifier plus efficacement les menaces potentielles, optimiser le confinement et minimiser leur impact.

· Partenariat Mandiant pour la réponse aux incidents : les équipes de réponse aux événements cyber (CERT) de Cohesity et les équipes de réponse aux incidents de Mandiant peuvent désormais collaborer pour renforcer la réponse aux incidents de leurs clients communs. Ce partenariat permet d’accélérer le confinement, l’investigation et l’atténuation des attaques, en s’appuyant sur les données de Cohesity issues de l’infrastructure principale du client. En parallèle, Cohesity assure la sécurité de l’infrastructure de sauvegarde et facilite une restauration fiable. Ce partenariat permet d’aider les clients à minimiser les temps d’arrêt lors d’incidents.

· Isolement des environnements de restauration dans Google Cloud : les clients de Cohesity bénéficient désormais des capacités de Mandiant pour établir, sécuriser et valider un environnement de reprise isolé dans le cloud (CIRE) dans Google Cloud, avant qu’un incident ne survienne. Avec Mandiant, il leur sera également possible de mettre en place les « clean room » de Cohesity directement dans Google Cloud. Cet environnement isolé permet une reprise quasi instantanée des opérations en cas de cyberattaque, grâce à une restauration rapide des données, avec une surveillance et une correction continue des risques. Les « clean room » contribuent à rassurer les clients et à minimiser les incidents de sécurité.

· Intégration de Cohesity Data Cloud avec Google Security Operations : permettant à leurs clients communs de tirer parti des capacités de Cohesity en matière de protection des données avec les solutions d’opérations de sécurité de Google, pour améliorer significativement la résilience des données et de renforcer la gestion de la posture de sécurité.

Briser les Silos de Données et Améliorer la Recherche Alimentée par l’IA pour Débloquer des Informations Plus Approfondies

Confrontées à une explosion des volumes de données, les entreprises peinent à identifier, interpréter et valoriser efficacement ces informations. Cohesity s’engage à aider les clients à relever ces défis grâce à deux nouvelles intégrations dans Google Cloud :

· L’intégration de Cohesity Data Cloud et Google Agentspace : Cette nouvelle intégration introduit Cohesity Gaia en tant qu’agent IA au sein de Google Agentspace, permettant d’analyser rapidement les données, de générer des réponses précises aux requêtes et d’exécuter des tâches de manière efficace et sécurisée.

o Grâce à des API de données sécurisées, les clients pourront effectuer des recherches dans l’ensemble de leurs données d’entreprise, quel que soit leur emplacement, ce qui optimise la recherche, réduit les coûts, les frais de gestion et les risques.

o En intégrant Cohesity Gaia à Google Agentspace, les clients bénéficieront de capacités de raisonnement avancées basées sur le modèle d’IA Gemini de Google Cloud, permettant d’obtenir des informations plus approfondies pour une prise de décisions plus éclairée.

o En s’appuyant sur la gouvernance des données et la plateforme consolidée de Cohesity, cette intégration améliore la conformité, la sécurité des données et une identification facile des actifs de données fiables.

· L’intégration de Google Gemini avec Cohesity Gaia : Cette intégration améliorera l’assistant de recherche d’entreprise alimenté par l’IA de Cohesity, le premier sur le marché, grâce aux capacités avancées de modèle Gemini, permettant une analyse, une découverte et une gestion des données plus intelligentes.

Disponibilité

Le déploiement des intégrations avec Google Cloud pour la cyber-résilience et l’analyse des données est prévu pour l’été 2025. Le partenariat de réponse aux incidents entre Cohesity et Mandiant, ainsi que l’intégration de Cohesity Data Cloud à Google Security Operations sont d’ores et déjà disponibles.