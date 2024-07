Cohesity renforce la cyber-résilience des entreprises grâce à de nouvelles capacités d’IA générative

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Les mises à jour de la plateforme Cohesity Data Cloud simplifient l’identification et la remédiation des menaces, pour une reprise après incident plus rapide. Cohesity a annoncé l’extension de ses capacités en matière d’Intelligence Artificielle Générative (GenAI) pour la détection et la restauration avec le déploiement d’améliorations sur sa plateforme Cohesity Data Cloud.

Ces dernières permettent désormais à ses clients d’utiliser les capacités d’IA de Cohesity pour détecter, examiner et traiter rapidement les menaces potentielles au sein de leur environnement, pour restaurer leurs opérations dans les plus brefs délais. Cohesity améliore aussi la détection des menaces, la sécurisation des données et son outil de récupération. Une nouvelle configuration de clean room est également disponible pour fournir aux clients une réponse assistée aux incidents leur permettant de passer de l’alerte à la restauration efficacement et en toute confiance. Toutes ces nouveautés viennent compléter la solution RAG de Cohesity Gaia, lancée en février dernier.

À mesure que les menaces cyber évoluent, les ransomwares ne cessent de proliférer, pourtant les organisations manquent toujours d’expertise pour y répondre. Le rapport sur les perspectives mondiales de cybersécurité 2024 du WEF révèle d’ailleurs que 36 % des dirigeants affirment que les lacunes en matière de compétences sont le principal défi pour atteindre leurs objectifs de cyber-résilience. Les mises à jour de Cohesity Data Cloud viennent résoudre un défi industriel complexe : avec des budgets informatiques limités et un manque d’expert en cybersécurité, les entreprises ont besoin de solutions complètes avec lesquelles elles peuvent, d’une part assurer la sécurité, la gestion et la restauration des données et d’autre part, identifier plus facilement les potentielles menaces, atténuer les incidents et restaurer rapidement leurs données si nécessaire.

Pour aider ses clients, Cohesity a donc amélioré son assistant de restauration basé sur l’IA pour sa plateforme Cohesity Data Cloud, avec l’ajout de recommandation d’experts pour choisir la réponse la plus appropriée. L’assistant tient également compte des mesures de sécurité en place qu’il complète avec différentes sources – détection des menaces, analyses, détection des ransomwares, risque et posture de sécurité des données – afin que les clients puissent recevoir une alerte en cas de comportements anormaux. Ils seront ensuite en mesure d’échanger avec l’assistant pour évaluer l’impact de l’anomalie, corréler les événements, et obtenir des indications sur les étapes d’enquête à suivre et toute remédiation nécessaire, le tout sans nécessité d’une expertise spécialisée. Ces conseils d’experts permettent aux clients d’avoir une meilleure compréhension de l’incident et de son impact. Ils peuvent alors solliciter les équipes de sécurité en toute confiance pour obtenir la prise en charge rapide d’un incident.

« Les acteurs de la menace s’appuient de plus en plus sur l’IA, non seulement pour créer des attaques plus sophistiquées, mais aussi pour en augmenter considérablement le volume », déclare François-Christophe Jean, Directeur technique France chez Cohesity. « Nous donnons à nos clients les outils nécessaires pour être à pied d’égalité avec les cybercriminels, et qu’ils soient en mesure de faire face à ces menaces et de s’en débarrasser rapidement, tout en veillant à ce que les opérations ne soient pas impactées. Cet assistant de restauration amélioré et les "clean rooms" nous permettent d’augmenter le niveau de résilience de nos clients. Chez Cohesity, nous continuons d’innover en ce sens, en apportant au Cohesity Data Cloud des capacités plus réactives et alimentées par l’IA ».

La nouvelle configuration de clean room de Cohesity fournit aux équipes de sécurité une base fiable et avérée pour une restauration rapide après un incident ainsi que des éléments d’enquête supplémentaires, le tout en en minimisant toujours le risque d’attaques secondaires. La conception modulaire permet d’isoler une attaque ou une violation en quelques minutes seulement et offre plusieurs fonctionnalités natives pour répondre aux besoins de l’équipe SecOps dans ses investigations. En cas d’incident, la détection des menaces de Cohesity Data Cloud permet aux intervenants d’obtenir un flux d’information organisé pour comprendre chaque étape d’une attaque et d’interagir avec les ingénieurs en temps réel, dans un langage naturel. DataProtect permet un accès rapide aux sauvegardes du système d’information de l’entreprise, tout au long de l’incident, permettant une analyse approfondie des fichiers et la collecte de preuves. Grâce à une meilleure compréhension de l’étendue d’un incident, les clients peuvent minimiser l’impact d’une menace plus rapidement, et donc retrouver un niveau d’activité normal le plus rapidement possible.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour renforcer notre cyber-résilience et assurer que nous sommes bien préparés à faire face à l’augmentation et à la sophistication des menaces », a déclaré Tim Fleming, Directeur IT des écoles du comté de Forsyth. « Cohesity innove constamment et nous fournit de nouveaux outils pour mieux sécuriser et gérer nos données. Ils sont le partenaire idéal pour nous aider à simplifier et à optimiser nos opérations de sécurité pour nous permettre de concentrer nos efforts sur la mission principale de notre département à savoir créer de la valeur pour nos étudiants ».

L’assistant de cyber-restauration et de configuration de clean room sont disponibles sur la plateforme Cohesity DataCloud.