Cohesity renforce Cohesity Gaia

mars 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cohesity renforce Cohesity Gaia, son assistant de découverte de connaissances pour entreprises, en y intégrant les premières fonctionnalités de recherche IA dédiées aux données stockées sur site. Cette solution sera compatible avec les plateformes Cisco UCS, Hewlett Packard Enterprise (HPE) et Nutanix. Grâce à cette évolution, les entreprises pourront exploiter pleinement leurs données de sauvegarde sur site et en extraire des informations précieuses grâce à l’IA.

Face à l’adoption croissante des stratégies de cloud hybride, de nombreuses entreprises privilégient le maintien de leurs données critiques et sensibles sur site, afin de garantir la sécurité, la conformité et les performances optimales. En étendant Cohesity Gaia aux données stockées sur site, Cohesity offre aux entreprises la possibilité d’exploiter un volume accru de données de haute qualité, tout en conservant une maîtrise totale de leur infrastructure.

En combinant la puissance de calcul de NVIDIA, de la suite Enterprise AI et des microservices NIM, Cohesity Gaia permet aux entreprises de libérer des informations inédites issue de leurs données de sauvegarde et d’archivage et d’ouvrir de nouvelles perspectives en matière d’analyse, d’efficacité, d’innovation et de croissance.

L’extension de Cohesity Gaia aux environnements sur site marque une étape importante dans l’évolution de la gestion des données d’entreprise basée sur l’IA. Les principaux avantages de la solution sont les suivants :

• Contrôle et sécurité : permettant aux entreprises de conserver un contrôle total sur leurs données de sauvegarde tout en exploitant l’IA pour en extraire des informations pertinentes.

• IA haute performance avec les GPUs NVIDIA : offrant la vitesse, la précision et l’efficacité des capacités d’IA grâce au calcul accéléré.

• Indexation et recherche multilingue : permettant aux entreprises internationales de rechercher et d’analyser des données dans plusieurs langues.

• Infrastructure personnalisable et évolutive : facilitant l’adaptation de l’environnement d’intelligence des données aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

• Architectures de référence : offrant une méthode prescriptive pour déployer la solution sur site sur plusieurs plateformes matérielles.

• LLM sur site pré-packagés : éliminant le besoin de transférer les données de sauvegarde des clients vers le cloud.

• Architecture optimisée : permettant des recherches efficaces sur des volumes de données de l’ordre du pétaoctet.

Certaines organisations internationales comme JSR Corporation, fabricant mondial de matériaux pour semi-conducteur, explorent déjà les avantages de Cohesity Gaia sur site.

Cohesity s’appuie sur un écosystème de partenaires de premier plan en matière de sécurité des données, d’infrastructure et d’IA pour déployer Cohesity Gaia à travers le monde. Cisco, HPE et Nutanix vont pouvoir intégrer Cohesity Gaia à leurs offres permettant aux entreprises de bénéficier d’une solution complète et optimisée. Cohesity et Cisco valideront et déploieront le logiciel Cohesity Gaia sur les Cisco AI PODs — des solutions d’infrastructure d’intelligence artificielle prêtes à l’emploi qui combinent les capacités de calcul, de stockage, de réseau et NVIDIA AI Enterprise afin de simplifier l’adoption grâce à un déploiement évolutif, efficace et adapté aux besoins futurs. Cohesity Gaia sera également déployée sur HPE Private Cloud AI, la solution de cloud clé en main d’HPE, co-développée avec NVIDIA.

Cohesity Gaia sera disponible pour les environnements sur site à partir de mi-2025.