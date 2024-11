Cohesity nomme Vasu Murthy au poste de Chief Product Officer

novembre 2024 par Marc Jacob

Vasu Murthy possède plus de 25 ans d’expérience dans la création de logiciels d’entreprise à grande échelle, au sein de start-up mais aussi d’entreprises mondiales. Il se distingue par sa capacité à piloter une croissance rapide et à gérer efficacement de vaste portefeuille produit, du lancement à leur mise à échelle.

Basé à San Francisco et diplômé de l’IIT Kharagpur, Vasu Murthy rejoint Cohesity après avoir été Vice-Président des produits chez Rubrik, où il était responsable des solutions et partenariats technologiques clés. Avant cela, et suite à l’acquisition par Oracle de DataScaler, une entreprise de bases de données en mémoire qu’il a co-fondée, il a également occupé le poste de Vice-Président des produits pour la plateforme analytique chez Oracle.