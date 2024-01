Cohesity nomme Olivier Savornin à la tête de l’activité EMEA

janvier 2024 par Marc Jacob

Cohesity annonce la nomination d’Olivier Savornin au poste de vice-président des ventes pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) au sein du groupe Cohesity. Olivier Savornin, qui possède plus de trois décennies d’expérience et de direction dans le secteur des technologies de l’information et de la communication, dirigera les efforts de Cohesity en matière de ventes et d’engagement clients à travers la région EMEA, en mettant l’accent sur l’adoption des solutions modernes de sécurisation et de gestion des données alimentées par l’IA.

L’expérience d’Olivier Savornin dans la région EMEA couvre différents domaines de l’industrie des technologies IT, des ventes et du développement commercial soutenant l’accélération de la transformation numérique de clients à l’échelle mondiale. Avant de rejoindre Cohesity, Olivier Savornin occupait le poste de directeur général pour l’Europe du Sud et de l’Est, le Moyen-Orient et l’Afrique chez Qualtrics, entreprise pour laquelle il a mené à bien l’élargissement du portefeuille client dans toute la région, transformé l’équipe de vente pour fournir des formations stratégiques centrées sur le client, établi une cadence commerciale structurée, et servi de modèle en termes de leadership. Dans ces précédentes postes, Olivier Savornin était en charge de la direction des ventes et des opérations commerciales chez VMware, Samsung, Cisco et Nortel Networks.

En tant que dirigeant aguerri, Olivier Savornin est très investi dans les enjeux de la région EMEA, notamment en termes de culture et de puissance de développement économique. Il porte la conviction que grâce au contexte fort et diversifié qui caractérise la région, le périmètre peut conserver son rôle fondamental dans la construction d’initiatives stratégiques, tout en se conformant aux exigences critiques comme la souveraineté des données.

Fort d’une carrière à dimension internationale, Olivier Savornin a vécu dans différents pays de la région EMEA et parle donc couramment l’anglais, le français, l’italien et l’espagnol. Diplômé en ingénierie des télécommunications (ESME Sudria), Olivier Savornin est aussi titulaire d’un MBA en gestion des entreprises d’HEC Paris.