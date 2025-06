Cohesity annonce une intégration avec MongoDB

juin 2025 par LA REDACTION DE GS MAG

Cohesity annonce une intégration renforcée avec MongoDB, la principale base de données pour les applications modernes. Cette nouvelle intégration offre des capacités avancées de performance et de contrôle pour la sauvegarde et la restauration des bases de données MongoDB. Cohesity figure parmi les premiers fournisseurs de logiciels de protection des données à proposer une protection des charges de travail MongoDB via l’API MongoDB Third Party Backup Ops Manager. Conçue pour les ensembles de données critiques et volumineux, cette intégration répond aux exigences strictes de résilience des banques internationales, des services financiers et des entreprises du Fortune 500. L’intégration est disponible pour les solutions Cohesity DataProtect et Cohesity NetBackup.

Une étude de Cohesity révèle que les organisations surestiment leurs capacités et leur maturité en matière de cyber-résilience, négligeant souvent leurs faiblesses en matière de vitesse et de capacité de récupération des données. En effet, seuls 2 % des répondants à une enquête mondiale ont déclaré pouvoir récupérer leurs données et restaurer leurs processus métier dans les 24 heures qui suivent une cyberattaque.

La performance et le contrôle rendus possibles grâce à l’intégration renforcée de Cohesity avec MongoDB aident les clients à respecter des objectifs stricts de point de récupération et de temps de restauration.

Le connecteur MongoDB pour DataProtect et NetBackup démontre l’engagement de Cohesity en faveur d’une innovation rapide et d’un investissement continu dans l’ensemble de son portefeuille. Les fonctionnalités avancées offertes par cette nouvelle intégration plus étroite comprennent :

• Une vitesse accrue — des flux de données parallèles permettent de traiter instantanément des milliards d’objets. Parallèlement, les sauvegardes incrémentielles permettent de remettre en fonctionnement normal les bases de données MongoDB des clients deux fois plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles.

• Une évolutivité robuste — une architecture évolutive offre une prise en charge des volumes de l’ordre du pétaoctet sur une plateforme unique. Les clients peuvent réduire l’empreinte de leurs données grâce à la déduplication et à la compression globales à longueur variable.

• Une sécurité renforcée – consolidée par un stockage immuable WORM (Write Once, Read Many), le chiffrement des données en transit et au repos, la protection continue des données, l’authentification SSL sécurisée et une posture de défense multicouche basée sur les principes de sécurité Zero Trust.