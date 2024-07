Cohesity annonce la version 7.2 de Cohesity Data Cloud

juillet 2024 par Valentin Jangwa, Global Security Mag

Cohesity Data Cloud 7.2 améliore le sécurité grâce à un support OAuth 2.0, un contrôle et une restauration renforcés des workloads Kubernetes, ainsi qu’une flexibilité et une efficacité accrues pour les déploiements cloud.

Cohesity Data Cloud 7.2 apporte une protection des données plus rapide et plus efficace, pour renforcer la cyber-résilience des entreprises

Cohesity, annonce la version 7.2 de sa plateforme Cohesity Data Cloud. Cette plateforme unifiée de gestion des données dans le cloud, qui vise à sécuriser, gérer et extraire la valeur des données, bénéficie d’une série d’améliorations en matière de vitesse, de sécurité, d’échelle et de simplicité pour aider les organisations à améliorer la cyber-résilience de l’ensemble de leur patrimoine de données.

Alors que les cyberattaques en Europe continuent d’augmenter et de gagner en sophistication, les entreprises doivent répondre à des exigences légales plus strictes telles que DORA et NIS2 pour une meilleure cyber-résilience. La nouvelle version de Cohesity Data Cloud a été enrichie de nombreuses fonctionnalités pour permettre aux entreprises de maîtriser cet exercice d’équilibre et de mettre en œuvre les exigences réglementaires malgré des vecteurs de menace imprévisibles pour toutes leurs données, où qu’elles se trouvent.

Les innovations les plus importantes de la nouvelle version, disponible en mode logiciel autogéré et SaaS, comprennent une meilleure sécurité grâce au support OAuth 2.0, un contrôle et une restauration plus solides des workloads Kubernetes, ainsi qu’une flexibilité et une efficacité accrues lors du déploiement dans les trois principales plateformes de cloud : Amazon Web Services, Azure et Google.

« Les entreprises doivent accorder plus d’attention à la cyber-résilience, car la sophistication des attaques et le nouveau cadre réglementaire l’exigent. Comme il est très probable qu’un cyberattaquant parvienne à pénétrer dans un réseau, il est important de limiter les dégâts avec un impact minimal sur l’entreprise », explique Laurent Garcia, Directeur Régional des Ventes, Europe du Sud et EMEA chez Cohesity.

« Cohesity Data Cloud 7.2 entoure les données les plus importantes des entreprises d’une couche supplémentaire de protection. A partir de là, elles peuvent répondre de manière intelligente et efficace à l’attaque et restaurer de manière fiable les services et les données. Il s’agit là d’une véritable cyber-résilience. »

Nouvelle prise en charge d’OAuth 2.0 pour un accès aux données plus strict

La plateforme de Cohesity a depuis longtemps adopté les principes de « sécurité by design ». Cohesity renforce la sécurité de cette plateforme en prenant en charge le protocole d’autorisation OAuth 2.0 via des API. Pour les utilisateurs, cela présente trois avantages principaux :

● Une sécurité renforcée : Réduction du risque de vol d’identifiants en utilisant des jetons d’accès (tokens) au lieu de partager des mots de passe.

● Intégration évolutive : Simplification de la connexion des scripts d’automatisation en toute sécurité sans compromettre les données des utilisateurs.

● Contrôle de session amélioré : Les administrateurs et équipes de sécurité ont les moyens d’accorder et de révoquer de manière centralisée les autorisations d’accès à leurs données à partir de leur fournisseur d’identité, ce qui renforce la confiance et la conformité.

Auth 2.0 avec OpenID Connect donne un accès authentifié sans mot de passe aux API REST de Cohesity. Si les organisations utilisent un système de gestion des identités externe comme ADFS, elles voudront utiliser cette fonctionnalité pour configurer le Single Sign-On (SSO) et ajouter des groupes d’utilisateurs SSO à leurs clusters Cohesity. En centralisant les contrôles d’accès et la gestion des autorisations, les entreprises peuvent renforcer la confiance et garantir la conformité à tous les niveaux.

Plus de contrôle pour la sauvegarde et la restauration dans Kubernetes

Cohesity Data Cloud 7.2 inclut de nouvelles fonctionnalités pour les déploiements Kubernetes, offrant aux entreprises plus d’efficacité et de contrôle sur leurs workflows de sauvegarde et de restauration.

Prise en charge des réseaux locaux virtuels dédiés pour Kubernetes : Les clients peuvent désormais configurer des VLAN distincts pour une gestion efficace du trafic de données. Ils peuvent créer des réseaux dédiés pour acheminer le trafic de sauvegarde et de restauration de manière transparente au sein du cluster Kubernetes. Cette fonctionnalité améliore les performances et aide à respecter les accords de niveau de service (SLA) pour les déploiements Kubernetes.

La sauvegarde et la restauration PVC granulaires offrent une plus grande personnalisation : Les administrateurs Kubernetes peuvent basculer l’inclusion des PVC (Persistent Volume Claims) au cours des processus de sauvegarde et de restauration. Cette fonctionnalité permet de sélectionner stratégiquement les PVC pour la sauvegarde, améliorant ainsi l’efficacité des stratégies de protection des données.

Trouver le bon équilibre entre praticité, contrôle et coût

Cohesity Data Cloud offre une solution robuste de sécurisation et de gestion des données dans le cloud public aux entreprises qui passent au cloud pour améliorer leur flexibilité, leur accessibilité et leur évolutivité. Les entreprises peuvent mieux contrôler le déploiement tout en confiant la gestion de l’infrastructure sous-jacente aux fournisseurs cloud. La nouvelle version de Cohesity Data Cloud s’intègre de manière transparente au plan de contrôle, de sorte que les entreprises peuvent administrer de manière centralisée tous leurs clusters Cohesity, quel que soit l’endroit où ils fonctionnent. Elle est désormais disponible sur les trois principales plateformes de cloud computing : Amazon Web Services, Azure et Google.

Cohesity Data Cloud 7.2 permet de réduire le coût total de possession (TCO) et d’améliorer les performances grâce à de multiples configurations, jusqu’à 200 To par nœud, simplifiant les opérations et réduisant les coûts globaux de stockage. Par rapport aux versions précédentes, la version 7.2 peut aider les entreprises à atteindre un débit d’ingestion supérieur à 100 %, à réduire de 50 % le nombre de nœuds par cluster et à réduire les coûts de 66 % par téraoctet.