Cohesity améliore sa plateforme Cohesity Data Cloud

novembre 2024 par Marc Jacob

Les améliorations portent notamment sur la vitesse, l’évolutivité, la sécurité et la simplicité des workflows de sauvegarde et de restauration MongoDB, répondant aux défis de flexibilité, d’architectures distribuées et de gestion de grands ensembles de données.

Principaux avantages :

• Restauration plus rapide : Les processus de sauvegarde et de restauration optimisés de Cohesity permettent des temps de restauration considérablement plus rapides pour les clusters, les bases de données ou les collections individuelles MongoDB, minimisant les temps d’arrêt et respectant les SLA stricts. Les clients rapportent des restaurations jusqu’à 97 % plus rapides et des temps de sauvegarde 45 % plus courts.

• Sécurité renforcée : Des mesures de sécurité multicouches, notamment les principes Zero Trust, le chiffrement, les snapshots immuables et les contrôles d’accès granulaires, protègent les données MongoDB contre les cybermenaces en constante évolution.

• Gestion simplifiée : Une interface rationalisée permet de visualiser les sauvegardes MongoDB et surveiller l’état de la base de données, simplifiant les tâches administratives.

• Évolutivité : Cohesity Data Cloud s’adapte pour protéger des pétaoctets de données MongoDB, garantissant la résilience même pour les déploiements les plus importants.

• Informations basées sur l’IA : L’analyse basée sur l’IA fournit une découverte automatique intelligente des actifs MongoDB, une sélection intelligente des sauvegardes et une visibilité en temps réel sur les tendances des données, permettant une gestion proactive des données.

Fonctionnalités clés :

• Prise en charge des clusters MongoDB fragmentés et non fragmentés (sharded and non sharded)

• Technologie de sauvegarde incrémentielle pour une capture efficace des données.

• Workflows de sauvegarde et de restauration automatisés.

• Options de déploiement flexibles (sur site, cloud, hybride).

• Intégration avec les futures versions de MongoDB.

Disponibilité :

Les capacités améliorées de cyber-résilience MongoDB sont désormais disponibles au sein de la plateforme Cohesity Data Cloud.