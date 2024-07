COGITANDA lance ses activités en France

juillet 2024 par Marc Jacob

COGITANDA, le spécialiste allemand des solutions intégrées de cyberassurance et de cybersécurité, étend ses activités en Europe. COGITANDA rend son vaste portefeuille de produits, qui comprend la prévention des risques, les solutions d’assurance et la gestion des sinistres, accessible aux entreprises françaises.

La cybercriminalité reste l’une des plus grandes menaces pour les entreprises dans le monde, et les petites et moyennes structures sont particulièrement exposées.

Cette menace croissante souligne le besoin urgent de prévention. Grâce à sa forte position sur le marché, COGITANDA propose aux entreprises françaises des solutions sur mesure, adaptées aux besoins spécifiques de ses clients.

Pour renforcer ses capacités sur le marché français, COGITANDA s’est associé à Everest Insurance®, un assureur leader sur les marchés clés mondiaux, et à IQUW, le syndicat des Lloyd’s, deux solides partenaires fournisseurs de capacités. Tant Everest Insurance®, qui opère avec succès sur le marché depuis plus de 50 ans, que l’assureur spécialisé IQUW, actif au niveau mondial, se distinguent par une notation S&P A+ particulièrement bonne.

La poursuite de l’expansion européenne est prévue avec ces deux partenaires d’assurance.