CNS Communications gibt die Ernennung von Geoffrey Quincey zum Generaldirektor bekannt

Oktober 2024 von Marc Jacob

CNS Communications, ein unabhängiges Beratungsunternehmen und IT-Expertise-Firma, gibt die Ernennung von Geoffrey Quincey zum Generaldirektor bekannt. Zuvor war er seit 2021 Direktor des operativen Geschäfts und trat seine neue Position offiziell am 1. September an. Seine Vision, seine Führungsqualitäten und seine praktische Expertise werden die ehrgeizige Strategie des Unternehmens vorantreiben, Infrastrukturen effizienter zu gestalten und Mehrwert zu schaffen.

Geoffrey Quincey, Absolvent der Télécom SudParis im Jahr 2000, begann seine Karriere als Pre-Sales-Ingenieur bei Cisco, bevor er als Netzwerk- und Telekommunikationsberater bei Ipsilan Networks und Spie Communications tätig wurde.

Im Jahr 2007, drei Jahre nach der Gründung des Unternehmens, trat er CNS Communications bei. Zunächst als Senior Consultant und Leiter der Geschäftsentwicklung, wo er nachhaltige Partnerschaften mit Großkunden wie TotalEnergies, L’Oréal und CMA-CGM aufbaute und festigte, indem er das Fachwissen und den Servicegedanken in den Mittelpunkt der Kundenbeziehungen stellte. Anschließend übernahm er Führungspositionen, zunächst im Consulting-Bereich der Pariser Niederlassung, dann in der Betriebsleitung, wo er ein Team von über 130 Beratern und Experten leitete.

Dank seiner umfassenden Erfahrung und tiefen Marktkenntnis im Bereich IT-Infrastrukturen genießt Geoffrey Quincey das Vertrauen seiner Mitarbeiter und der Entscheidungsträger bei CNS-Kunden. Gemeinsam mit seinem Führungsteam will er das Wachstum des Unternehmens sowohl in Frankreich als auch international fortsetzen (durchschnittlich 20 % Wachstum pro Jahr in den letzten 10 Jahren), während er die Werte, die den Erfolg von CNS ausmachen – Unabhängigkeit, Fachwissen, Innovation und Engagement – bewahrt.